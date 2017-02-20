Снег изменил расписание междугородних рейсов в Приморье
Резкое ухудшение погоды привело к тому, что сегодня отменен ряд междугородних рейсов из Владивостока. Об этом ИА Дейта сообщили во владивостокском автовокзале.
Резкое ухудшение погоды привело к тому, что сегодня отменен ряд междугородних рейсов из Владивостока. Об этом ИА Дейта сообщили во владивостокском автовокзале.
Владивостокский автовокзал:
отмены на 20.02.2017.
521 Владивосток — Зарубино 07:30.
510 Владивосток — Преображение 10:00.
545 Владивосток — Уссурийск 10:05.
501 Владивосток — Уссурийск 12:05.
502 Владивосток — Спасск 16:15.
501 Владивосток — Уссурийск 17:35.
501 Владивосток — Уссурийск 19:10.