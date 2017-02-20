Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Сын Максаковой покинул Суворовское училище после ее побега из РФ
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Собчак против Брежневой: последний шанс
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Самый грязный город в мире
10Авария на крупнейшей в США плотине
04:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Снег изменил расписание междугородних рейсов в Приморье

Резкое ухудшение погоды привело к тому, что сегодня отменен ряд междугородних рейсов из Владивостока. Об этом ИА Дейта сообщили во владивостокском автовокзале.

Источник: ДЕЙТА

Владивостокский автовокзал:

отмены на 20.02.2017.

521 Владивосток — Зарубино 07:30.

510 Владивосток — Преображение 10:00.

545 Владивосток — Уссурийск 10:05.

501 Владивосток — Уссурийск 12:05.

502 Владивосток — Спасск 16:15.

501 Владивосток — Уссурийск 17:35.

501 Владивосток — Уссурийск 19:10.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Квартирой заплатит за любовь к золоту жительница Приморья
Белый дом: спецслужбы опровергли связи между Трампом и Россией
Иран заявил о стремлении создать на Ближнем Востоке союз с РФ
ЕС не намерен обсуждать с Лондоном будущее торговое соглашение
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
В интернете появилось видео нападения на Ким Чен Нама
Скончалась актриса Светлана Карпинская
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
Радость и разочарование: в Хохфильцене завершился ЧМ по биатлону Турнир подарил российским болельщикам гамму эмоций от откровенного разочарования до радости побед, при этом заправив все это действо еще и перчинкой громких скандалов
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь