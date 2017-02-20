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07:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

До 0 градусов и слабую метель прогнозируют в Челябинске днём 20 февраля

Ожидается ветер 8−13 м/с.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Челябинске днём 20 февраля составит от -2 до 0 градусов, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

В понедельник синоптики обещают челябинцам небольшой снег и слабую метель, утром столбики термометров покажут до 13 градусов мороза. Ветер северо-западного направления с переходом на юго-западное будет дуть со скоростью 8−13 м/с.

По народному календарю 20 февраля — Могущница. Если в этот день в, а полдень дул ветер, это предвещало хороший урожай. А такое редкое зимой явление как гром сулило беду.

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