Большегрузам запретили въезд во Владивосток
Снегопад, пришедший на юг Приморья, осложнил обстановку на дорогах края, сообщает ИА «Дейта».
Снегопад, пришедший на юг Приморья, осложнил обстановку на дорогах края, сообщает ИА «Дейта».
«После прошедшего снегопада, обрушившегося на территорию края в ночь на понедельник, 20 февраля, на дорогах образуются гололедные явления. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, соблюдать дистанцию и боковой интервал», — говорится в сообщении ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудники ГИБДД информируют водителей о том, что сейчас ограничен въезд большегрузного транспорта во Владивосток.
«Полицейские убедительно просят водителей грузовиков воздержаться от движения и припарковать авто в специально оборудованных местах до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.
Остальным автомобилистам инспекторы ДПС рекомендуют вместо личного транспорта воспользоваться общественным, не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог. Аналогичный совет адресуется и начинающим водителям, которые нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погоды.