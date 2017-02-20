Большегрузам запретили въезд во Владивосток

«После прошедшего снегопада, обрушившегося на территорию края в ночь на понедельник, 20 февраля, на дорогах образуются гололедные явления. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, соблюдать дистанцию и боковой интервал», — говорится в сообщении ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники ГИБДД информируют водителей о том, что сейчас ограничен въезд большегрузного транспорта во Владивосток.

«Полицейские убедительно просят водителей грузовиков воздержаться от движения и припарковать авто в специально оборудованных местах до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

Остальным автомобилистам инспекторы ДПС рекомендуют вместо личного транспорта воспользоваться общественным, не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог. Аналогичный совет адресуется и начинающим водителям, которые нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погоды.