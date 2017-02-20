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04:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Большегрузам запретили въезд во Владивосток

Снегопад, пришедший на юг Приморья, осложнил обстановку на дорогах края, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«После прошедшего снегопада, обрушившегося на территорию края в ночь на понедельник, 20 февраля, на дорогах образуются гололедные явления. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, соблюдать дистанцию и боковой интервал», — говорится в сообщении ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники ГИБДД информируют водителей о том, что сейчас ограничен въезд большегрузного транспорта во Владивосток.

«Полицейские убедительно просят водителей грузовиков воздержаться от движения и припарковать авто в специально оборудованных местах до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

Остальным автомобилистам инспекторы ДПС рекомендуют вместо личного транспорта воспользоваться общественным, не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог. Аналогичный совет адресуется и начинающим водителям, которые нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погоды.

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