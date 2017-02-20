Сосульки на памятнике самолету вызывают тревогу хабаровчан

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

Выросшие сосульки на памятнике штурмовику Су-7Б на остановке «Портовая» в Хабаровске встревожили горожан. Очевидец, запечатлевший свисающие наледи, обратил внимание на опасность молодых мам, гуляющих с детскими колясками по близости, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на социальную сеть Instagram.

«Мамы с колясками будет бдительны! ДОСы», — написал под фотографией пользователь @denis.kha.

Как видно на фото, образовавшаяся наледь в виде сосулек свисает с памятника в нескольких местах.

Однако в отделе благоустройства администрации Хабаровска на сигнал о потенциальной опасности отреагировали почти молниеносно.