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04:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сосульки на памятнике самолету вызывают тревогу хабаровчан

Однако в городском отделе благоустройства пообещали принять оперативные меры по ликвидации наледи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

Выросшие сосульки на памятнике штурмовику Су-7Б на остановке «Портовая» в Хабаровске встревожили горожан. Очевидец, запечатлевший свисающие наледи, обратил внимание на опасность молодых мам, гуляющих с детскими колясками по близости, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на социальную сеть Instagram.

«Мамы с колясками будет бдительны! ДОСы», — написал под фотографией пользователь @denis.kha.

Как видно на фото, образовавшаяся наледь в виде сосулек свисает с памятника в нескольких местах.

Однако в отделе благоустройства администрации Хабаровска на сигнал о потенциальной опасности отреагировали почти молниеносно.

— В ближайшие два-три часа сосульки с памятника будут убраны, а также ликвидирована наледь на поверхности самого самолета. Спасибо за сигнал, — сообщила начальник отдела благоустройства Ирина Коваленко.

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