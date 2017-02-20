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05:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Новое территориальное общественное самоуправление создали в одном из районов Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе появилось еще одно территориальное общественное самоуправление.

К уже действующим организациям активных жителей добавился ТОС Среднеургальского сельского поселения «ДОМ» (детство, отрочество, мудрость). В него вошли 105 человек. ТОС будет работать под кураторством главы поселения Петра Захарченко. В задачи организации войдут разработка и реализация проектов, содействие в проведении мероприятий и многое другое, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Напомним, ранее в районе действовали четыре ТОСа.

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