Новое территориальное общественное самоуправление создали в одном из районов Хабаровского края

К уже действующим организациям активных жителей добавился ТОС Среднеургальского сельского поселения «ДОМ» (детство, отрочество, мудрость). В него вошли 105 человек. ТОС будет работать под кураторством главы поселения Петра Захарченко. В задачи организации войдут разработка и реализация проектов, содействие в проведении мероприятий и многое другое, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Напомним, ранее в районе действовали четыре ТОСа.