Новое территориальное общественное самоуправление создали в одном из районов Хабаровского края
В Верхнебуреинском районе появилось еще одно территориальное общественное самоуправление.
В Верхнебуреинском районе появилось еще одно территориальное общественное самоуправление.
К уже действующим организациям активных жителей добавился ТОС Среднеургальского сельского поселения «ДОМ» (детство, отрочество, мудрость). В него вошли 105 человек. ТОС будет работать под кураторством главы поселения Петра Захарченко. В задачи организации войдут разработка и реализация проектов, содействие в проведении мероприятий и многое другое, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, ранее в районе действовали четыре ТОСа.