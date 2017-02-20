На праздниках в Красноярске потеплеет до +3°C

На предстоящей неделе в Красноярск придет резкое потепление. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 20 февраля, температура воздуха днем опустится до -9°C. Ближе к вечеру ожидается потепление до -6°C. В этот день будет дуть сильный западный ветер с порывами до 7 м/с. Синоптики прогнозируют небольшой снег.

Во вторник, 21 февраля, будет еще теплее. Днем температура воздуха поднимется до -4°C, вечером — до -2°C. Во второй половине дня пройдет небольшой снег. Ветер западный с порывами до 6 м/с.

В ночь на среду, 22 февраля, ожидается потепление до +2°C. Такая погода продержится в городе весь день. Во второй половине дня Красноярск накроет снегопад. Ветер усилится до 8 м/с.

Добавим, что уже в четверг, 23 февраля, синоптики прогнозируют потепление до +3°C. Днем в городе пройдет дождь. Ближе к вечеру в Красноярск снова вернется минусовая температура (до -4°C).