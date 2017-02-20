Выделены деньги на ремонт дорог в будущей иркутской агломерации

Как пояснила на заседании регионального правительства 17 февраля министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина, средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры так называемой иркутской агломерации. Итак, 150 млн рублей пойдут на ремонт участков региональных дорог, 475 млн — на ремонт участков местных дорог, из них 298 млн предназначается Иркутску, более 170 млн — Шелехову и Ангарску.

«Сегодня мы экономим областные средства за счёт новых федеральных программ, в частности программы, касающейся агломерационных центров. Наша заслуга в том, что Иркутская область в числе 18 регионов России, которые в ней фигурируют», — сказал заместитель председателя правительства Руслан Болотов.

В целом же на программу «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений на 2014−2020 годы» в нынешнем году увеличено финансирование за счёт федерального и областного бюджетов на 2 млрд 777 млн рублей. Дополнительные средства регионального бюджета предполагается направить на ремонт дорог, в том числе участка дороги Братск — Усть-Илимск и др.