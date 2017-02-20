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05:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Выделены деньги на ремонт дорог в будущей иркутской агломерации

Иркутская область в 2017 году получит из федерального бюджета на 625 млн рублей больше средств по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Источник: Reuters

Как пояснила на заседании регионального правительства 17 февраля министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина, средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры так называемой иркутской агломерации. Итак, 150 млн рублей пойдут на ремонт участков региональных дорог, 475 млн — на ремонт участков местных дорог, из них 298 млн предназначается Иркутску, более 170 млн — Шелехову и Ангарску.

«Сегодня мы экономим областные средства за счёт новых федеральных программ, в частности программы, касающейся агломерационных центров. Наша заслуга в том, что Иркутская область в числе 18 регионов России, которые в ней фигурируют», — сказал заместитель председателя правительства Руслан Болотов.

В целом же на программу «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений на 2014−2020 годы» в нынешнем году увеличено финансирование за счёт федерального и областного бюджетов на 2 млрд 777 млн рублей. Дополнительные средства регионального бюджета предполагается направить на ремонт дорог, в том числе участка дороги Братск — Усть-Илимск и др.

Заместитель председателя Законодательного собрания Наталья Дикусарова подняла вопрос о существенном снижении расходов на содержание дорог в районах. В частности, в одном только Чунском районе они сократились на 17 млн рублей. Вице-спикер ЗС порекомендовала в течение года компенсировать снятые средства за счет новых поступлений. «Чем больше мы вкладываем в содержание, тем меньше мы тратим впоследствии на капремонт и в этом направлении будем двигаться», — согласился с замечанием Руслан Болотов.

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