Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
9Самый грязный город в мире
05:29 (мск), источник: ДЕЙТА

В МФЦ Приморья выдадут кредит и медполис

Во второй половине года приморцы смогут получить основные банковские услуги с помощью портала госуслуг, сообщает ИА «Дейта».

В проекте по удаленной идентификации клиентов примут участие несколько банков, технически к этому готовых, рассказала зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. Центробанк их уже отобрал.

Минкомсвязи готовит проект постановления правительства, по которому россияне после однократной полной идентификации на портале госуслуг смогут использовать универсальный логин и пароль своего личного кабинета на портале для своей первичной идентификации во всех кредитных организациях страны.

Полная идентификация наряду с паспортными данными будет включать фиксацию биометрических данных — запись речи и фотографию лица. Эти данные будут храниться в Единой системе идентификации и аутентификации.

На первом этапе для физических лиц будут доступны открытие вклада, перевод денежных средств, получение кредита и информации по счету. По результатам эксперимента перечень финуслуг на портале госуслуг может быть расширен.

Понятно, что с введением такой услуги в МФЦ человек сможет стать клиентом любого банка, подключенного к проекту по сети интернет, не посещая его офис, что однозначно и сразу резко повысит конкуренцию между банками за клиента.

Кстати, еще одна хорошая новость: чтобы поменять свой медицинский полис, приморцам больше не придется искать адрес страховой компании и ехать туда. В ближайшей перспективе делать это можно будет в ближайшем многофункциональном центре (МФЦ).

Такая возможность появится у каждого россиянина после того, как будет подписан приказ Министерства здравоохранения. Документом предусматривается, что медицинские страховые компании с помощью МФЦ будут напоминать людям о том, что приближается их очередь проходить диспансеризацию или плановый медосмотр. Кстати, в рамках действующего информационного сопровождения застрахованных лиц этой функции сегодня нет.

И еще. Более 500 приморцев уже воспользовались новой услугой МФЦ — получение водительского удостоверения, которая стала доступна с 1 февраля 2017 года.

За первые два месяца 2017 года самой популярной услугой приморских МФЦ является оформление загранпаспорта — около пяти тысяч обращений, паспорта гражданина РФ — более четырех тысяч обращений, регистрационный учет по месту жительства — более трех тысяч и выдача справок о наличии/отсутствии административного наказания за употребление наркотических или психотропных веществ.

МФЦ в Приморском крае оказывают около 200 государственных услуг, и перечень их постоянно расширяется в соответствии с государственной программой Приморского края «Информационное общество» на 2013 — 2020 годы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Квартирой заплатит за любовь к золоту жительница Приморья
Белый дом: спецслужбы опровергли связи между Трампом и Россией
Иран заявил о стремлении создать на Ближнем Востоке союз с РФ
ЕС не намерен обсуждать с Лондоном будущее торговое соглашение
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
В интернете появилось видео нападения на Ким Чен Нама
Скончалась актриса Светлана Карпинская
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
Радость и разочарование: в Хохфильцене завершился ЧМ по биатлону Турнир подарил российским болельщикам гамму эмоций от откровенного разочарования до радости побед, при этом заправив все это действо еще и перчинкой громких скандалов
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь