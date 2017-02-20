В МФЦ Приморья выдадут кредит и медполис

В проекте по удаленной идентификации клиентов примут участие несколько банков, технически к этому готовых, рассказала зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. Центробанк их уже отобрал.

Минкомсвязи готовит проект постановления правительства, по которому россияне после однократной полной идентификации на портале госуслуг смогут использовать универсальный логин и пароль своего личного кабинета на портале для своей первичной идентификации во всех кредитных организациях страны.

Полная идентификация наряду с паспортными данными будет включать фиксацию биометрических данных — запись речи и фотографию лица. Эти данные будут храниться в Единой системе идентификации и аутентификации.

На первом этапе для физических лиц будут доступны открытие вклада, перевод денежных средств, получение кредита и информации по счету. По результатам эксперимента перечень финуслуг на портале госуслуг может быть расширен.

Понятно, что с введением такой услуги в МФЦ человек сможет стать клиентом любого банка, подключенного к проекту по сети интернет, не посещая его офис, что однозначно и сразу резко повысит конкуренцию между банками за клиента.

Кстати, еще одна хорошая новость: чтобы поменять свой медицинский полис, приморцам больше не придется искать адрес страховой компании и ехать туда. В ближайшей перспективе делать это можно будет в ближайшем многофункциональном центре (МФЦ).

Такая возможность появится у каждого россиянина после того, как будет подписан приказ Министерства здравоохранения. Документом предусматривается, что медицинские страховые компании с помощью МФЦ будут напоминать людям о том, что приближается их очередь проходить диспансеризацию или плановый медосмотр. Кстати, в рамках действующего информационного сопровождения застрахованных лиц этой функции сегодня нет.

И еще. Более 500 приморцев уже воспользовались новой услугой МФЦ — получение водительского удостоверения, которая стала доступна с 1 февраля 2017 года.

За первые два месяца 2017 года самой популярной услугой приморских МФЦ является оформление загранпаспорта — около пяти тысяч обращений, паспорта гражданина РФ — более четырех тысяч обращений, регистрационный учет по месту жительства — более трех тысяч и выдача справок о наличии/отсутствии административного наказания за употребление наркотических или психотропных веществ.

МФЦ в Приморском крае оказывают около 200 государственных услуг, и перечень их постоянно расширяется в соответствии с государственной программой Приморского края «Информационное общество» на 2013 — 2020 годы.