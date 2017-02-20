В Новосибирске отступили последние морозы
Морозы отступили. Синоптики говорят, они были последними нынешней зимой. Сегодня днем столбик термометра поднимется до −4…−9 градусов.
Морозы отступили. Синоптики говорят, они были последними нынешней зимой. Сегодня днем столбик термометра поднимется до −4…−9 градусов.
Ренад Ягудин,
По прогнозам синоптиков, весна в Новосибирской области наступит раньше календарного срока. Средняя температура в марте будет на 2−3 градуса выше нормы. Раннее потепление может усугубить паводковую ситуацию.
Борьба с половодьем будет напряженной — говорят специалисты. Подобные запасы снега были в области лишь дважды: в 2001-м и 1969-м годах.