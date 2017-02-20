В Новосибирске отступили последние морозы

Ренад Ягудин, Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «В последующие двое суток — вторник, среда — характер погоды существенно не изменится, но сохранится тенденция на повышение температуры».

По прогнозам синоптиков, весна в Новосибирской области наступит раньше календарного срока. Средняя температура в марте будет на 2−3 градуса выше нормы. Раннее потепление может усугубить паводковую ситуацию.

Борьба с половодьем будет напряженной — говорят специалисты. Подобные запасы снега были в области лишь дважды: в 2001-м и 1969-м годах.