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07:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске отступили последние морозы

Морозы отступили. Синоптики говорят, они были последними нынешней зимой. Сегодня днем столбик термометра поднимется до −4…−9 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Ренад Ягудин, Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «В последующие двое суток — вторник, среда — характер погоды существенно не изменится, но сохранится тенденция на повышение температуры».

По прогнозам синоптиков, весна в Новосибирской области наступит раньше календарного срока. Средняя температура в марте будет на 2−3 градуса выше нормы. Раннее потепление может усугубить паводковую ситуацию.

Борьба с половодьем будет напряженной — говорят специалисты. Подобные запасы снега были в области лишь дважды: в 2001-м и 1969-м годах.

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