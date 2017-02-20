На окраине Омска среди опасных объектов на стройке играют дети
Одни взрослые беспокоятся, другие довольны: лучше игры на свежем воздухе, чем на компьютере.
Одни взрослые беспокоятся, другие довольны: лучше игры на свежем воздухе, чем на компьютере.
В сообществе «ЧП Омск» появился анонимный пост тревожного содержания. Автор беспокоится за безопасность детей, которые каждый день играют на стройке в Октябрьском округе, возле остановки «Столовая».
Однако большинство комментаторов не поддержало жалобу автора на нерадивого застройщика. Омичи вспоминают: когда они были мальчиками и девочками, то постоянно пробирались на строительные площадки. Детям всех поколений были интересны стройки, а игры на улице полезнее компьютерных игр.
Но нашлась подписчица, которая вспомнила недавний печальный случай на стройке в Кировском округе. В январе 13-летние подростки играли и делали селфи на объекте, расположенном напротив парка 300-летия Омска. Пытаясь сделать удачный кадр, один из мальчиков упал с высоты двух этажей и травмировал череп. Школьник много времени провёл в реанимации и сейчас находится в больнице. Подписчица подчёркивает: если трагедия повторится, общество будет осуждать родителей, и никто не вспомнит, как весело было всем играть в детстве на стройках.