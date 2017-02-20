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07:02 (мск), источник: Om1.ru

На окраине Омска среди опасных объектов на стройке играют дети

Одни взрослые беспокоятся, другие довольны: лучше игры на свежем воздухе, чем на компьютере.

В сообществе «ЧП Омск» появился анонимный пост тревожного содержания. Автор беспокоится за безопасность детей, которые каждый день играют на стройке в Октябрьском округе, возле остановки «Столовая». Кто-то отогнул забор, и ребята постоянно забираются на территорию. На ней к тому же расположены «большие штыри».

Однако большинство комментаторов не поддержало жалобу автора на нерадивого застройщика. Омичи вспоминают: когда они были мальчиками и девочками, то постоянно пробирались на строительные площадки. Детям всех поколений были интересны стройки, а игры на улице полезнее компьютерных игр.

Но нашлась подписчица, которая вспомнила недавний печальный случай на стройке в Кировском округе. В январе 13-летние подростки играли и делали селфи на объекте, расположенном напротив парка 300-летия Омска. Пытаясь сделать удачный кадр, один из мальчиков упал с высоты двух этажей и травмировал череп. Школьник много времени провёл в реанимации и сейчас находится в больнице. Подписчица подчёркивает: если трагедия повторится, общество будет осуждать родителей, и никто не вспомнит, как весело было всем играть в детстве на стройках.

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