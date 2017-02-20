На окраине Омска среди опасных объектов на стройке играют дети

В сообществе «ЧП Омск» появился анонимный пост тревожного содержания. Автор беспокоится за безопасность детей, которые каждый день играют на стройке в Октябрьском округе, возле остановки «Столовая». Кто-то отогнул забор, и ребята постоянно забираются на территорию. На ней к тому же расположены «большие штыри».

Однако большинство комментаторов не поддержало жалобу автора на нерадивого застройщика. Омичи вспоминают: когда они были мальчиками и девочками, то постоянно пробирались на строительные площадки. Детям всех поколений были интересны стройки, а игры на улице полезнее компьютерных игр.