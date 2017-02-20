Омичи начинают праздновать Масленицу

В 2017 году Масленица празднуется с 20 по 26 февраля.

Масленичная неделя — последняя неделя перед Великим постом, которая по времени совпадала с языческим праздником проводов зимы и встречи весны. У восточных славян этот праздник получил название «Масленица».

Считается, что последнюю неделю перед Великим постом надо провести весело, так как впереди 7 недель строгих ограничений. Каждый день масленичной недели имеет особое значение. По традиции уже с сегодняшнего дня не принято употреблять мясную пишу, зато приветствуются все молочные продукты, в том числе сыр, сметана, молоко. Главным атрибутом праздника являются блины, а символом — чучело из соломы, которое принято сжигать в конце недели.

Наиболее пышно отмечается последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. Кроме традиционных угощений и забав, в этот день необходимо просить прощения у своих близких и знакомых, чтобы очистить себя от возможных затаенных обид и с чистой душей войти в Великий пост, который начинается 27 февраля и завершится светлым праздником Пасхи (16 апреля).

В Омской области на этой неделе планируется окружной праздник «Широкая Масленица», который пройдет в субботу, 25 февраля, в саду «Сибирь». Начало в 12:00.

В воскресенье, 26 февраля проводы зимы состояться в парке «Зеленый остров, здесь с 10:00 до 16:30 запланирован праздник «Масленица хороша, широка ее душа».