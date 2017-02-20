На этой неделе в Перми наступит оттепель

Долгожданное потепление наступит в Перми уже во вторник. В этот день, судя по прогнозам, в городе потеплеет до +1 градуса.

Пик потепления ожидается в среду, воздух прогреется до +2 градусов. При этом ночью будет не намного холоднее, ожидается +1. По прогнозам синоптиков, всю неделю в Прикамье будет пасмурно. В середине недели будет идти снег с дождём.

Напомним, на первую неделю февраля в Прикамье выдались аномальные морозы.