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06:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

На этой неделе в Перми наступит оттепель

Столбик термометра поднимется до отметки +3 градуса.

Источник: РИА "Новости"

Долгожданное потепление наступит в Перми уже во вторник. В этот день, судя по прогнозам, в городе потеплеет до +1 градуса.

Пик потепления ожидается в среду, воздух прогреется до +2 градусов. При этом ночью будет не намного холоднее, ожидается +1. По прогнозам синоптиков, всю неделю в Прикамье будет пасмурно. В середине недели будет идти снег с дождём.

Напомним, на первую неделю февраля в Прикамье выдались аномальные морозы.

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