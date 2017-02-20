Главное зимнее украшение Хабаровска пустили под снос
Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.
Главное зимнее украшение не только центральной площади, но и всего Хабаровска, будет «уничтожено» всего за несколько дней.
Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.
Главное зимнее украшение не только центральной площади, но и всего Хабаровска, будет «уничтожено» всего за несколько дней.
В центре краевой столицы начался демонтаж зимнего городка, который радовал разодетой гирляндами елкой и удивительными ледяными фигурами горожан на протяжении последних нескольких месяцев.
Сегодня, 20 февраля рабочие МУП «Горсвет» начали «раздевать» елку: снимать с нее сотни метров гирлянд и подготавливать новогоднее дерево к демонтажу. Помимо этого, все ледяные фигуры лишились своего освещения.
Как рассказал сотрудник МУП «Горсвет», демонтаж городка будет проходить в несколько этапов. В первую очередь, с новогоднего дерева снимут все гирлянды и украшения. После, в кузова грузовиков погрузят елку, а попутно с ней площадь покинут все ледяные скульптуры, которые за последнее время заметно поизносились и потеряли былую красоту.
Как проходит демонтаж зимнего городка на центральной площади Хабаровска — в фоторепортаже ИА AmurMedia.