Главное зимнее украшение Хабаровска пустили под снос

В центре краевой столицы начался демонтаж зимнего городка, который радовал разодетой гирляндами елкой и удивительными ледяными фигурами горожан на протяжении последних нескольких месяцев.

Сегодня, 20 февраля рабочие МУП «Горсвет» начали «раздевать» елку: снимать с нее сотни метров гирлянд и подготавливать новогоднее дерево к демонтажу. Помимо этого, все ледяные фигуры лишились своего освещения.

Как рассказал сотрудник МУП «Горсвет», демонтаж городка будет проходить в несколько этапов. В первую очередь, с новогоднего дерева снимут все гирлянды и украшения. После, в кузова грузовиков погрузят елку, а попутно с ней площадь покинут все ледяные скульптуры, которые за последнее время заметно поизносились и потеряли былую красоту.

Как проходит демонтаж зимнего городка на центральной площади Хабаровска — в фоторепортаже ИА AmurMedia.