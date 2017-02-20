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06:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Главное зимнее украшение Хабаровска пустили под снос

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

Главное зимнее украшение не только центральной площади, но и всего Хабаровска, будет «уничтожено» всего за несколько дней.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В центре краевой столицы начался демонтаж зимнего городка, который радовал разодетой гирляндами елкой и удивительными ледяными фигурами горожан на протяжении последних нескольких месяцев.

Сегодня, 20 февраля рабочие МУП «Горсвет» начали «раздевать» елку: снимать с нее сотни метров гирлянд и подготавливать новогоднее дерево к демонтажу. Помимо этого, все ледяные фигуры лишились своего освещения.

Как рассказал сотрудник МУП «Горсвет», демонтаж городка будет проходить в несколько этапов. В первую очередь, с новогоднего дерева снимут все гирлянды и украшения. После, в кузова грузовиков погрузят елку, а попутно с ней площадь покинут все ледяные скульптуры, которые за последнее время заметно поизносились и потеряли былую красоту.

Как проходит демонтаж зимнего городка на центральной площади Хабаровска — в фоторепортаже ИА AmurMedia.

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