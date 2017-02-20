Арестован глава Лазовского района Приморского края
Заседание о выборе меры пресечения Анатолию Кубареву прошло в суде 14 февраля.
Заседание о выборе меры пресечения Анатолию Кубареву прошло в суде 14 февраля.
Владивосток, 20 февраля, PrimaMedia.
Глава Лазовского района Приморского края Анатолий Кубарев отправлен под домашний арест, сообщил ИА PrimaMedia информированный источник. Он не уточнил, в чем обвиняется Кубарев. Получить официальный комментарий от Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю и от
Справка PrimaMedia: Кубарев Анатолий Сергеевич, Глава Лазовского района Приморского края.
Родился 26 февраля 1958 года в селе Лазо Приморского края. 1975−1978 годы — курсант Иркутского
1978−1979 годы — инспектор государственного пожарного надзора ОВД Лазовского райисполкома Приморского края.
1979−1983 годы — слушатель Высшей инженерной
1983−1991 годы — работа в Управлении пожарной охраны УВД Приморского крайисполкома.
1991−1995 годы — работа в государственной инспекции пожарной
1995−1996 годы — заместитель начальника отдела госпожнадзора Управления Государственной противопожарной службы УВД Приморского края.
1996−1997 годы — начальник отдела госпожнадзора Управления Государственной противопожарной службы УВД Приморского края.
1997−2002 годы — заместитель начальника управления Государственной противопожарной службы УВД Приморского края.
2002−2003 годы — заместитель начальника управления Государственной противопожарной службы МЧС Приморского края.
2003−2005 годы — заместитель начальника Главного управления по делам ГОЧС Приморского края (заместитель главного государственного инспектора Приморского края по пожарному надзору.
2005 год — главный государственный инспектор Приморского края по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
с июня 2005 года — первый заместитель начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России (по Государственной противопожарной службе).
с 1 ноября 2011 года — заместитель начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе.
Награжден: Орденом «Мужества»; 17 медалями, в том числе: «За отвагу на пожаре», «За содружество во имя спасения», «За пропаганду спасательного дела», «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и другими; нагрудными знаками: «За заслуги», «Лучший работник пожарной охраны», «Почетный знак МЧС России».
7 октября 2012 года избран главой Лазовского района Приморского края.