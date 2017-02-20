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06:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Арестован глава Лазовского района Приморского края

Заседание о выборе меры пресечения Анатолию Кубареву прошло в суде 14 февраля.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 февраля, PrimaMedia.

Глава Лазовского района Приморского края Анатолий Кубарев отправлен под домашний арест, сообщил ИА PrimaMedia информированный источник. Он не уточнил, в чем обвиняется Кубарев. Получить официальный комментарий от Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю и от пресс-службы ФСБ Приморья на момент выхода публикации не удалось. В Лазовском районном суде ИА PrimaMedia подтвердили, что 14 февраля в суде прошло заседание об избрании меры пресечения Анатолию Кубареву.

Справка PrimaMedia: Кубарев Анатолий Сергеевич, Глава Лазовского района Приморского края.

Родился 26 февраля 1958 года в селе Лазо Приморского края. 1975−1978 годы — курсант Иркутского пожарно-технического училища МВД СССР.

1978−1979 годы — инспектор государственного пожарного надзора ОВД Лазовского райисполкома Приморского края.

1979−1983 годы — слушатель Высшей инженерной пожарно-технической школы МВД СССР.

1983−1991 годы — работа в Управлении пожарной охраны УВД Приморского крайисполкома.

1991−1995 годы — работа в государственной инспекции пожарной аварийно-спасательной службы УВД Приморского крайисполкома.

1995−1996 годы — заместитель начальника отдела госпожнадзора Управления Государственной противопожарной службы УВД Приморского края.

1996−1997 годы — начальник отдела госпожнадзора Управления Государственной противопожарной службы УВД Приморского края.

1997−2002 годы — заместитель начальника управления Государственной противопожарной службы УВД Приморского края.

2002−2003 годы — заместитель начальника управления Государственной противопожарной службы МЧС Приморского края.

2003−2005 годы — заместитель начальника Главного управления по делам ГОЧС Приморского края (заместитель главного государственного инспектора Приморского края по пожарному надзору.

2005 год — главный государственный инспектор Приморского края по пожарному надзору Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

с июня 2005 года — первый заместитель начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России (по Государственной противопожарной службе).

с 1 ноября 2011 года — заместитель начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе.

Награжден: Орденом «Мужества»; 17 медалями, в том числе: «За отвагу на пожаре», «За содружество во имя спасения», «За пропаганду спасательного дела», «За отличие в ликвидации последствий ЧС» и другими; нагрудными знаками: «За заслуги», «Лучший работник пожарной охраны», «Почетный знак МЧС России».

7 октября 2012 года избран главой Лазовского района Приморского края.

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