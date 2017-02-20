У бизнесмена из Омска арестовали спрятанные в Кемеровской области фуры
Задолжавший пять миллионов омич перегнал своё имущество в соседний регион и поставил в посёлке.
Задолжавший пять миллионов омич перегнал своё имущество в соседний регион и поставил в посёлке.
На минувшей неделе, 16 февраля, судебные приставы Кемеровской области выполнили поручение, которое им передали коллеги из Омской области. Они арестовали имущество омича, который не хотел выплачивать другу долг.
Как рассказывает УФССП по Кемеровской области, два омича держали в прошлом общий бизнес в сфере грузоперевозок. Один из приятелей одолжил другому пять миллионов рублей. Но назад своих денег не получил. Когда
Кемеровские приставы установили точное местонахождение имущества — двух тягачей с прицепами. Вместе с представителями взыскателя приставы выехали по адресу и обнаружили фуры в посёлке Кедровка под областным центром. Ни владельца, ни водителей на месте не было. Приставы арестовали имущество и вызвали грузовые эвакуаторы, которые увезли фуры на хранение представителю взыскателя.