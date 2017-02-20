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06:47 (мск), источник: Om1.ru

У бизнесмена из Омска арестовали спрятанные в Кемеровской области фуры

Задолжавший пять миллионов омич перегнал своё имущество в соседний регион и поставил в посёлке.

На минувшей неделе, 16 февраля, судебные приставы Кемеровской области выполнили поручение, которое им передали коллеги из Омской области. Они арестовали имущество омича, который не хотел выплачивать другу долг.

Как рассказывает УФССП по Кемеровской области, два омича держали в прошлом общий бизнес в сфере грузоперевозок. Один из приятелей одолжил другому пять миллионов рублей. Но назад своих денег не получил. Когда по-хорошему уговорить друга вернуть деньги не удалось, омский предприниматель обратился в суд. В суде постановили арестовать имущество должника, чтобы продать его в счёт уплаты долга. Оказалось, что оно находится в Кемеровской области.

Кемеровские приставы установили точное местонахождение имущества — двух тягачей с прицепами. Вместе с представителями взыскателя приставы выехали по адресу и обнаружили фуры в посёлке Кедровка под областным центром. Ни владельца, ни водителей на месте не было. Приставы арестовали имущество и вызвали грузовые эвакуаторы, которые увезли фуры на хранение представителю взыскателя.

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