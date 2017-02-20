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06:49 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе ожидается теплая, облачная и ветреная погода

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Короткая, праздничная неделя в Москве начнется облачной, теплой и ветреной погодой. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, ожидаются небольшие осадки, местами гололедица.

«Температура воздуха в Москве составит 1−3 градуса тепла, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов», — уточнил представить метеослужбы.

Ветер юго-западный и западный, 7−12 м/с, местами с порывами ночью 15−20 м/с, днем 12−17 м/с.

Во вторник характер погоды не изменится — будет облачно с небольшими осадками, местами на дорогах будет скользко. Ночью в столице столбики термометров покажут от минус 2 до ноля градусов, в Подмосковьем будет до 5 градусов мороза. Днем в Москве воздух прогреется до 1−3 градусов выше нуля, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер южной четверти, 5−10 м/с, местами с порывами до 12−17 м/с.

Такая погода продержится всю неделю — будет тепло, ветрено и с осадками. Кратковременное похолодание ожидается в четверг — ночью подморозит до минус 4−9 градусов, днем опять оттепель — до плюс 4 градусов.

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