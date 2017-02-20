Глава Красноярска поздравил с 95-летним юбилеем ветерана войны

В 1941 году 19-летний Василий Зуев был душой компании, участвовал в самодеятельности и любил спорт.
«Меня всегда возмущает, когда я слышу, что мы были не готовы к войне. Готовили нас упорно, и каждый из нас, в 40-х — еще мальчишка, понимал, главное — это защитить Родину, — вспоминает ветеран. — Мне повезло: в своё время я прошёл настоящую военно-спортивную школу, был членом городского комитета комсомола в Кустанае и личным примером старался увлечь: многокилометровые кроссы бегал, нормы ГТО сдавал. Помню, организовали мы однажды культпоход по казахским деревням. Зима, мороз под — 40, а мы на лыжах, плюс костюмы и инструменты с собой. Ну, ничего, справились. За тот культпоход наградили меня значком “Активист комсомольского кросса ВЛКСМ”. В это время я имел первый разряд по лыжам и лёгкой атлетике».
По комсомольской путёвке Василий Зуев оказался и в армии, за два дня до начала войны, став курсантом Грозненского военно-пехотного училища. После окончания ускоренного курса в звании лейтенанта Зуев был направлен в Армавир, где формировалась 197-ая стрелковая дивизия. О войне Василий Васильевич вспоминает часто.
«Офицеру в боях тяжело, а солдату еще тяжелее, поэтому своих солдат командир обязан беречь. После боя, помню, давали лёгкий табак, а так как я никогда не курил, отдавал его как награду отличившимся солдатам: всегда проводил разбор ошибок и подводил итоги боя. Ведь цена ошибки — жизнь. Впрочем, на войне другой цены и не бывает», — вспоминает ветеран.
С 1942 по 1945 годы Василий Зуев служил на Сталинградском, Юго-западном фронтах. О его боевых заслугах не раз писали фронтовые газеты, сам же ветеран особо вспоминает Донскую операцию: «10 июля 1942 года наш третий батальон оказался у знаменитой Шолоховской станицы Вешенская. Двое суток держали оборону, а ситуация с каждым днём все тяжелее. С одной стороны, понимаю — надо отходить, с другой, — приказ № 227 — “ни шагу назад”. В итоге принял решение — отступать. Выскакиваем на берег, а переправочных средств нет. Я тренированный был, разделся, привязываю на голову пистолет и поплыл… Две лодки мы пригнали, погрузили вещи, миномёты, боеприпасы, на корму посадил солдата с ручным пулемётом, чтобы отстреливаться, и поплыли. Одной рукой — за борт, другой — гребём, и каждый такой гребок стоит жизни».
За свою фронтовую жизнь Василий Васильевич был трижды ранен, но всегда, подлечившись в госпиталях, снова отправлялся на войну. Конец войны застал его в Чехословакии. 9 мая 1945 года взвод Василия Зуева встретил в Ческе-Будеёвице. День Победы отметили с французами, англичанами, американцами. После войны обосновался Василий Зуев в Красноярске. Познакомился с девушкой, поженились. Вскоре родилась дочь, затем сын. Вместе с женой Розой ветеран прожил 60 лет. Дождались двух внуков и двух правнуков.
Полковник в отставке Василий Зуев за всю свою жизнь ни минуты не провёл на «заслуженном отдыхе»: десять лет работал военруком в Красноярском строительном техникуме, с 80-х преподавал «Гражданскую оборону» в Институте цветных металлов и золота, 15 лет красноярец возглавлял Совет ветеранов Кировского района. Работа с молодёжью, стремление подготовить её к реальным армейским будням стали делом его жизни.
За проявленное мужество и стойкость в боях за Родину Василий Зуев награждён орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Жукова, орденом Александра Невского, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией», а также знаком «Герб города Красноярска».
В день юбилея ветерана пришли поздравить дети и внуки, члены Городского Совета ветеранов. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов передал в адрес ветерана поздравительную телеграмму Президента России Владимира Путина и подчеркнул: «Уважаемый Василий Васильевич! Знаю, что военно-патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне стало для Вас делом всей жизни. Огромное Вам спасибо за очень важную подвижническую работу, которую Вы проводите. Разрешите от имени всех красноярцев поблагодарить Вас за инициативность и, конечно, за Великую Победу. Желаю Вам сибирского здоровья, бодрости духа и внимания близких!».