Глава Красноярска поздравил с 95-летним юбилеем ветерана войны

В 1941 году 19-летний Василий Зуев был душой компании, участвовал в самодеятельности и любил спорт.

«Меня всегда возмущает, когда я слышу, что мы были не готовы к войне. Готовили нас упорно, и каждый из нас, в 40-х — еще мальчишка, понимал, главное — это защитить Родину, — вспоминает ветеран. — Мне повезло: в своё время я прошёл настоящую военно-спортивную школу, был членом городского комитета комсомола в Кустанае и личным примером старался увлечь: многокилометровые кроссы бегал, нормы ГТО сдавал. Помню, организовали мы однажды культпоход по казахским деревням. Зима, мороз под — 40, а мы на лыжах, плюс костюмы и инструменты с собой. Ну, ничего, справились. За тот культпоход наградили меня значком “Активист комсомольского кросса ВЛКСМ”. В это время я имел первый разряд по лыжам и лёгкой атлетике».

По комсомольской путёвке Василий Зуев оказался и в армии, за два дня до начала войны, став курсантом Грозненского военно-пехотного училища. После окончания ускоренного курса в звании лейтенанта Зуев был направлен в Армавир, где формировалась 197-ая стрелковая дивизия. О войне Василий Васильевич вспоминает часто.

«Офицеру в боях тяжело, а солдату еще тяжелее, поэтому своих солдат командир обязан беречь. После боя, помню, давали лёгкий табак, а так как я никогда не курил, отдавал его как награду отличившимся солдатам: всегда проводил разбор ошибок и подводил итоги боя. Ведь цена ошибки — жизнь. Впрочем, на войне другой цены и не бывает», — вспоминает ветеран.

С 1942 по 1945 годы Василий Зуев служил на Сталинградском, Юго-западном фронтах. О его боевых заслугах не раз писали фронтовые газеты, сам же ветеран особо вспоминает Донскую операцию: «10 июля 1942 года наш третий батальон оказался у знаменитой Шолоховской станицы Вешенская. Двое суток держали оборону, а ситуация с каждым днём все тяжелее. С одной стороны, понимаю — надо отходить, с другой, — приказ № 227 — “ни шагу назад”. В итоге принял решение — отступать. Выскакиваем на берег, а переправочных средств нет. Я тренированный был, разделся, привязываю на голову пистолет и поплыл… Две лодки мы пригнали, погрузили вещи, миномёты, боеприпасы, на корму посадил солдата с ручным пулемётом, чтобы отстреливаться, и поплыли. Одной рукой — за борт, другой — гребём, и каждый такой гребок стоит жизни».

За свою фронтовую жизнь Василий Васильевич был трижды ранен, но всегда, подлечившись в госпиталях, снова отправлялся на войну. Конец войны застал его в Чехословакии. 9 мая 1945 года взвод Василия Зуева встретил в Ческе-Будеёвице. День Победы отметили с французами, англичанами, американцами. После войны обосновался Василий Зуев в Красноярске. Познакомился с девушкой, поженились. Вскоре родилась дочь, затем сын. Вместе с женой Розой ветеран прожил 60 лет. Дождались двух внуков и двух правнуков.

Полковник в отставке Василий Зуев за всю свою жизнь ни минуты не провёл на «заслуженном отдыхе»: десять лет работал военруком в Красноярском строительном техникуме, с 80-х преподавал «Гражданскую оборону» в Институте цветных металлов и золота, 15 лет красноярец возглавлял Совет ветеранов Кировского района. Работа с молодёжью, стремление подготовить её к реальным армейским будням стали делом его жизни.

За проявленное мужество и стойкость в боях за Родину Василий Зуев награждён орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Жукова, орденом Александра Невского, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией», а также знаком «Герб города Красноярска».