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06:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Родители школьников Владивостока испытают на себе ужасы ЕГЭ

Госэкзамен по русскому языку будут сдавать 21 февраля на базе школы № 77 по адресу ул. Каплунова, 12.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 февраля, PrimaMedia.

«День сдачи ЕГЭ родителями» проведут 21 февраля во Владивостоке. Вместе с родителями ЕГЭ по русскому языку сдадут представители сферы образования, в том числе — ректоры вузов Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Напомним, «День сдачи ЕГЭ родителями» — всероссийская акция, которая стартовала в Москве 7 февраля. Инициатор мероприятия — Федеральное агентство по надзору в сфере образования и науки.

«Акция поможет родителям узнать все нюансы проведения государственной итоговой аттестации. Мамы и папы смогут поделиться этим опытом с детьми и правильно настроить их на экзамен, помогут им справиться c излишним волнением. К участию приглашаются родители школьников — не только выпускников, но и ребят любого возраста», — считают специалисты краевого департамента образования и науки.

Мероприятие пройдет 21 февраля в пункте проведения экзамена № 90 на базе школы № 77 Владивостока (ул. Каплунова, 12). Начало в 15.00.

Взрослым, как и школьникам во время испытания, будет необходимо заполнить бланки, посмотреть, как осуществляется контроль на ЕГЭ, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. А также написать небольшую работу, состоящую из заданий, подобных тем, что будут на экзамене по русскому языку.

Напомним, в 2017 году планируется участие в ЕГЭ более 9 тысяч человек. В их числе — и выпускники прошлых лет. Два экзамена — русский язык и математика — являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов влияет на получение аттестата о среднем общем образовании.

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