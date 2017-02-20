Жительница Новосибирска расплатилась за квартплату холодильником и телевизором
Женщина из Новосибирска задолжала 30 тысяч рублей за коммунальные услуги и лишилась бытовой техники, сообщает
Женщина из Новосибирска задолжала 30 тысяч рублей за коммунальные услуги и лишилась бытовой техники, сообщает
Жительница Новосибирска расплатилась за квартплату холодильником и телевизором, сообщает
Женщина задолжала 30 тысяч рублей за коммунальные услуги, и судебные приставы совместно с представителем взыскателя «СибЭКО» решили ее навестить.
«Одна из должниц, в состоянии алкогольного опьянения и с явной агрессией заявила, что долги за горячую воду и тепло её семья всё же оплачивает — передаёт деньги родственнице, а та уже погашает задолженность. Однако, как бы тщетно неплательщица не искала квитанций о перечислении денежных средств, их всё же не нашлось.
Судебный
В итоге приставы арестовали бытовую технику должницы — холодильники, телевизоры, микроволновки, мультиварки, стиральные машины на сумму 30 000 рублей. Вещи могут уйти «с молотка» через 10 дней — если долг не будет погашен. .