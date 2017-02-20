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06:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жительница Новосибирска расплатилась за квартплату холодильником и телевизором

Женщина из Новосибирска задолжала 30 тысяч рублей за коммунальные услуги и лишилась бытовой техники, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Жительница Новосибирска расплатилась за квартплату холодильником и телевизором, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Женщина задолжала 30 тысяч рублей за коммунальные услуги, и судебные приставы совместно с представителем взыскателя «СибЭКО» решили ее навестить.

«Одна из должниц, в состоянии алкогольного опьянения и с явной агрессией заявила, что долги за горячую воду и тепло её семья всё же оплачивает — передаёт деньги родственнице, а та уже погашает задолженность. Однако, как бы тщетно неплательщица не искала квитанций о перечислении денежных средств, их всё же не нашлось.

Судебный пристав-исполнитель пошла навстречу гражданке и попросила её прийти на следующий день в отдел судебных приставов для разъяснений по исполнительному производству на «трезвую голову». Но должница объяснила, что она «не пьяна, а выпившая» и идти она никуда не собирается, — рассказали приставы.

В итоге приставы арестовали бытовую технику должницы — холодильники, телевизоры, микроволновки, мультиварки, стиральные машины на сумму 30 000 рублей. Вещи могут уйти «с молотка» через 10 дней — если долг не будет погашен. .

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