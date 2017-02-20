Выставка советского быта открылась в музее Первомайского района Новосибирска

В музее Первомайского района открылась выставка «33 квадратных метра», посвященная истории повседневности СССР. На экспозиции представлены бытовые вещи, электроника и детские игрушки 70−80 годов. Посетители смогут сфотографироваться на фоне натурального шерстяного советского ковра.

Диана Камелина, заведующая филиалом музея Первомайского района: «Что можно было увидеть в обыкновенной простой квартире рядового советского гражданина. То есть у нас никаких богатых людей здесь не предусматривается, здесь просто всё. Обыкновенная семья, молодая семья, как мы её представляем. Есть у них ребёнок: если обратите внимание (показывает), школьная форма, девочка лет 10−12. Значит, примерно чуть больше 30-ти лет родителям».

Особое внимание уделили детским игрушкам, которые здесь можно использовать по прямому назначению — вот, например, классический вариант настольного хоккея. Впрочем, шестиклассников такие развлечения не особо удивляют.

Выставка будет работать до октября, и краеведы рассчитывают, что за это время экспозиция значительно пополнится. Новые артефакты времен СССР в музей может принести каждый.