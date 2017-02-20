Триллер показали на сцене НОВАТа

В феврале 2016-го новосибирцы увидели «Турандот» Пуччини, в июле — «Аиду» Верди, в октябре — «Пиковую даму» Чайковского, и вот — вердиевский «Бал-маскарад». Определяя жанр будущей постановки, режиссер всякий раз апеллировал к публике, как бы направляя вектор ее взаимодействия со спектаклем: так, «Турандот» была названа оперой-квест, «Аида» — fashion-оперой, «Пиковая дама» стала игрой. Представленный новосибирцам в уикенд «Бал-маскарад» обрел статус триллера.

По словам Вячеслава Стародубцева, предпосылки к такому определению жанра заложены в самой музыке, а также в либретто, где есть ночное зловещее поле, колдунья Ульрика и убийство главного героя. Как о триллере, о спектакле в стиле нуар писали и о «Бал-маскараде», поставленном в «Метрополитен-опера».

— Причем, интрига сохраняется до самого конца, — уточнил в перерыве генеральной репетиции дирижер Дмитрий Юровский. — Ведь на маскараде со стороны никогда не знаешь, кто замышляет убийство. Хотя, конечно, находясь в театре, зрители видят и то, что в обычной ситуации скрыто. Можно назвать эту вещь не триллером, а хорошим детективом. Ведь когда мы читаем детектив, можем и на второй странице догадаться, кто кого убьет. Но это можно описать примитивно, а можно с большим искусством, большим вкусом и большой любовью. Как в данном случае, здесь все постарались — и либреттист, и композитор. И если бы во времена Верди был развит кинематограф, то «Бал-маскарад» был одним из претендентов на экранизацию.

Но на премьере зрители были увлечены не только сюжетом: выразительная сценография, роскошные и стильные костюмы персонажей, завораживающий свет, неподдельно мощные страсти героев, должных выбирать между чувством и долгом, красивейшая музыка и пение были сполна оценены долго несмолкавшими овациями.

В премьерном спектакле главные партии исполнили Сергей Кузьмин (Ричард), Павел Янковский (Ренато), Ирина Новикова (Амелия), Ольга Обухова (Ульрика), Дарья Шувалова (Оскар). Однако создатели рекомендуют непременно послушать и другие составы.

Режиссер-постановщик оперы «Бал-маскарад» Вячеслав Стародубцев:

— Надеюсь, что основная идея спектакля прозвучит актуально для современного зрителя. Ежедневно мы обязаны делать выбор, на который влияют политическая обстановка, семейные обстоятельства, новости социальных сетей и даже погода. Любовь заставляет совершать великие поступки, завоевывать города и менять себя, но выбор между личным и общественным не всегда приводит к гармонии и покою. История любви может оказаться светлой романтической сказкой или жестоким оперным триллером.