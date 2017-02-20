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07:26 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на Левобережье вандалы разводили костер прямо в подъезде

Неизвестные разгромили стены в подъезде с первого по пятый этаж.

В социальной сети Vkontakte в группе «Аварийный Омск» появились снимки подъезда на Левом берегу, который разгромили неизвестные.

— Нападение вандалов на подъезд на левобережье по адресу Комарова 22/1. Разнесли 5 этажей. На одном из них видны следы разведения костра. Нет слов, — написал подписчик Владимир Шмаков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

На снимках видно, что вандалы выломали стены в подъезде. Тем не менее, никто из жильцов, похоже, не отреагировал на разгром.

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