В Башкирии более 26 тысяч человек больны туберкулезом

Как заявил главный врач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рауль Шарипов, добиться таких показателей удалось благодаря внедрению новых технологий диагностики и лечения, и высокой хирургической активности (659 больных в год).

Также по словам главного внештатного фтизиатра Минздрава, замглавврача Миннинур Азаматовой, на диспансерном учете в республике состоит 26159 человек, с активным туберкулезом — 4407, впервые взяты на учет в системе здравоохранения — 1537, с ГУФСИН — 1706. Также выполнен план по снижению смертности населения от туберкулеза, в 2016 году сохранены 16 жизней.