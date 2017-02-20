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07:21 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии более 26 тысяч человек больны туберкулезом

Уровень заболеваемость туберкулезом в Башкирии за 2016 год снизился на 1,8%, показатель распространенности туберкулеза — на 3,4%, сообщает Минздрав РБ.

Источник: Proufu.ru

Как заявил главный врач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рауль Шарипов, добиться таких показателей удалось благодаря внедрению новых технологий диагностики и лечения, и высокой хирургической активности (659 больных в год).

Также по словам главного внештатного фтизиатра Минздрава, замглавврача Миннинур Азаматовой, на диспансерном учете в республике состоит 26159 человек, с активным туберкулезом — 4407, впервые взяты на учет в системе здравоохранения — 1537, с ГУФСИН — 1706. Также выполнен план по снижению смертности населения от туберкулеза, в 2016 году сохранены 16 жизней.

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