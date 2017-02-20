«Покоритель Эльбруса» уральский кот Граф отправился на Байкал

В прошлом году житель Нижнего Тагила Андрей Останин покорил с Графом Эльбрус. Восхождение заняло пять дней. Турист тогда отмечал, что были плохие погодные условия, однако кот выдержал непростое испытание. Кот во время восхождения находился в рюкзаке. Сбежать он не пытался. Кормили кота перед восхождением и в его конце.