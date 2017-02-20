«Покоритель Эльбруса» уральский кот Граф отправился на Байкал
Планы посетить озеро кот вместе со своим хозяином строили еще с прошлого года.
Планы посетить озеро кот вместе со своим хозяином строили еще с прошлого года.
Уральский кот Граф вместе со своим хозяином, жителем Нижнего Тагила Андреем Останиным отправились на озеро Байкал, сообщает 20 февраля корреспондент «АиФ-Урал».
Планы посетить озеро кот вместе со своим хозяином строили еще с прошлого года.
В соцсетях хозяин кота опубликовал фотографию, на которой кот сидит на переднем сиденье автомобиля. Ниже сделана подпись: «В добрый путь, Байкал жди…».
В прошлом году житель Нижнего Тагила Андрей Останин покорил с Графом Эльбрус. Восхождение заняло пять дней. Турист тогда отмечал, что были плохие погодные условия, однако кот выдержал непростое испытание. Кот во время восхождения находился в рюкзаке. Сбежать он не пытался. Кормили кота перед восхождением и в его конце.