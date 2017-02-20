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07:20 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

«Покоритель Эльбруса» уральский кот Граф отправился на Байкал

Планы посетить озеро кот вместе со своим хозяином строили еще с прошлого года.

Уральский кот Граф вместе со своим хозяином, жителем Нижнего Тагила Андреем Останиным отправились на озеро Байкал, сообщает 20 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

Планы посетить озеро кот вместе со своим хозяином строили еще с прошлого года.

В соцсетях хозяин кота опубликовал фотографию, на которой кот сидит на переднем сиденье автомобиля. Ниже сделана подпись: «В добрый путь, Байкал жди…».

В прошлом году житель Нижнего Тагила Андрей Останин покорил с Графом Эльбрус. Восхождение заняло пять дней. Турист тогда отмечал, что были плохие погодные условия, однако кот выдержал непростое испытание. Кот во время восхождения находился в рюкзаке. Сбежать он не пытался. Кормили кота перед восхождением и в его конце.

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