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07:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван способ выяснить настоящую правду

Эксперт по научной этике Кевин Эллиотт из Университета штата Мичиган назвал эффективный способ противодействия недостоверной информации, распространяемой СМИ. Об этом сообщает Американская ассоциация содействия развитию науки.

Специалист отмечает, что для того, сделать вывод о научной ценности представленной информации, необходимо отследить качество ее экспертной оценки и вероятное наличие личной заинтересованности компаний или ученых в ее распространении.

«Мой совет номер один — нужно хотя бы увидеть, что такие уважаемые научные общества, как американская Национальная академия наук или британское Королевское общество, говорят о конкретной теме», — сказал Элиотт.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию с немецким автопроизводителем Volkswagen и табачными компаниями. Первый завышал экологические показатели своих дизельных двигателей, а вторые, как полагает специалист, регулярно производят для потребителей «альтернативные факты».

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