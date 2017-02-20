Назван способ выяснить настоящую правду

Специалист отмечает, что для того, сделать вывод о научной ценности представленной информации, необходимо отследить качество ее экспертной оценки и вероятное наличие личной заинтересованности компаний или ученых в ее распространении.

«Мой совет номер один — нужно хотя бы увидеть, что такие уважаемые научные общества, как американская Национальная академия наук или британское Королевское общество, говорят о конкретной теме», — сказал Элиотт.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию с немецким автопроизводителем Volkswagen и табачными компаниями. Первый завышал экологические показатели своих дизельных двигателей, а вторые, как полагает специалист, регулярно производят для потребителей «альтернативные факты».