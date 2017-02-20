Черное небо — черный снег: Челябинск засыпало золой
Горожане жалуются на выбросы в виде обугленных частиц.
Горожане жалуются на выбросы в виде обугленных частиц.
Жители разных районов Челябинска пожаловались на выбросы в виде золы в период последних НМУ — обугленные частицы остались видны на снегу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Черная пыль обратила на себя внимание горожан, проживающих в квартирах на верхних этажах в центре Челябинска. Грязь и пыль с дороги обычно не долетают до них, но 18 февраля на своих окнах они обнаружили золу.
Такой же налет оказался на снегу во дворе в районе ЮУрГУ, а также, а городском бору в парке Гагарина.
Аналогичные наблюдения сделали жители
«Если к смогу все уже привыкли, то это
Напомним, в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Коркино до вечера 18 февраля были объявлены НМУ первой степени опасности.
Ольга Плеханова.