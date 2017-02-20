В Башкирии за год граждане сдали более 300 единиц незаконно хранящегося оружия
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня в Башкортостане стартовала
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня в Башкортостане стартовала
Цель акции — предупреждение незаконного оборота огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сокращение количества преступлений. За добровольную сдачу незарегистрированного оружия выплачивается денежное вознаграждение, которое перечисляется на расчётный счет гражданина.
За охотничье ружьё с нарезным стволом выплачивается 15 тысяч рублей, охотничье гладкоствольное ружьё — 10 тысяч рублей, огнестрельное оружие ограниченного поражения — 7 тысяч рублей. Только в 2016 году в Центр
Сдавать оружие следует в территориальные органы внутренних дел или отделы