Молодежь со всего края соберется ночью в хабаровском храме
Акция «Ночь в храме» состоится в Хабаровске. Планируется, что в мероприятии примут участие свыше 300 молодых людей со всего региона.
Акция «Ночь в храме» состоится в Хабаровске. Планируется, что в мероприятии примут участие свыше 300 молодых людей со всего региона.
Активисты соберутся в храме Серафима Саровского в ночь с 24 на 25 февраля. Для них проведут
Мероприятие начнется в 21:00 и продлится четыре часа. Акция проводится в рамках православного молодежного форума «Радость Веры». Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 8−909−857−00−38 (координатор акции Александра Власова), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на