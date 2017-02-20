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07:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Молодежь со всего края соберется ночью в хабаровском храме

Акция «Ночь в храме» состоится в Хабаровске. Планируется, что в мероприятии примут участие свыше 300 молодых людей со всего региона.

Активисты соберутся в храме Серафима Саровского в ночь с 24 на 25 февраля. Для них проведут мастер-классы по колокольному звону, славянской каллиграфии и церковному пению. Также молодых людей накормят блинами.

Мероприятие начнется в 21:00 и продлится четыре часа. Акция проводится в рамках православного молодежного форума «Радость Веры». Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 8−909−857−00−38 (координатор акции Александра Власова), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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