Молодежь со всего края соберется ночью в хабаровском храме

Активисты соберутся в храме Серафима Саровского в ночь с 24 на 25 февраля. Для них проведут мастер-классы по колокольному звону, славянской каллиграфии и церковному пению. Также молодых людей накормят блинами.

Мероприятие начнется в 21:00 и продлится четыре часа. Акция проводится в рамках православного молодежного форума «Радость Веры». Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 8−909−857−00−38 (координатор акции Александра Власова), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.