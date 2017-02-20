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07:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Автомобилисты составили надпись «Ачинск» ради рекорда России

Водители собираются установить мировой рекорд.

Водители из Красноярского края составили из автомобилей надпись «Ачинск». Всего в акции приняли участие 108 машин. Таким образом ачинцы собираются поставить новый российский рекорд. Участники акции опубликовали видеозапись в группе «Ачинск. Автоканал» в социальных сетях.

«Спасибо всем, кто принимал участие и был вместе с нами! Мы первые в нашей стране, кто составил название города из 108 автомобилей. Благодарим всех за успешное проведение этого грандиозного мероприятия в нашем городе», — рассказали организаторы.

В будущем жители Ачинска надеются установить мировой рекорд. Таким образом они хотят напомнить водителям о взаимопомощи на дорогах.

По словам организаторов мероприятия, все автомобилисты с удовольствием приняли участие в акции. Проблем с расстановкой машин у участников не возникло.

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