Приморский политтехнолог Илья Спокойнов арестован на два месяца

Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Ленинский районный суд Владивостока арестовал Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов», — сказали в суде.

По данным источника в правоохранительных органах, Спокойнова подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей, утверждает источник.

Спокойнова задержали 17 февраля в Горном Алтае. Гендиректором ХК «Адмирал» уже назначили одного из владельцев клуба Камила Гаджиева. Однако в правительстве Приморья и в руководстве клуба назначение отрицают.