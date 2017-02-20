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22:38 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске потеплеет до +5

Всю неделю в регионе будут царить тепло и плюсовые температуры.

Признаки весны и тепло со знаком плюс. В Челябинской области в течение всей недели в дневные часы ожидается плюсовая температура, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.

Уже сегодня, 20 февраля, днем воздух прогреется до +1 градуса. В течение недели постепенно будет теплеть до +3−5. Самый теплый день прогнозируется в среду, 22 февраля. В понедельник и пятницу дни будут пасмурными с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. В середине недели ожидается переменная облачность, без осадков.

Перепады температуры в дневные и ночные часы приведут к гололеду на дорогах. Будьте внимательны и осторожны.

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