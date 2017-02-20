В омском микрорайоне «Прибрежный» большегрузы вываливают мусор прямо на землю

На одном из районов Левого берега образовалась стихийная свалка. Пустырь в микрорайоне «Прибрежный» оказался завален мусором. Житель дома № 14 по улице Крупской снял на видео происходящее у него под окнами. Горожанин жалуется в соцсети на то, что свалка все растет. Омич негодует: к ним постоянно приезжают автомобили и отгружают прямо на землю все новые партии мусора.

«Привозят сюда КамАЗами строительный мусор, вываливают вот так вот, коробки всякие, всякую гадость. Привозят, бросают», — говорит горожанин.

Как раз в этот момент попал КамАЗ прямо на «месте преступления»: он вывозил очередную партию строительных отходов. На ролике видно, что грузовик вывалил мусор в выкопанную яму. Примечательно, что на стекле автомобиля висит табличка «Вывоз снега».

«Ровные кучи — земля, горбатые и кривые кучи — строительный мусор. Кто сделал такое распоряжение, чтобы сюда все вываливали — непонятно», — возмущается омич. На ролике можно увидеть, как много вокруг этих «горбатых» сугробов.

Как видно по пейзажу на видео, пусть находится неподалеку от БСМП № 1, морга и ООО «Малая генерация» (местные жители называют его «Октан»).

Отметим, в Омске складывается критическая ситуация с мусорными полигонами. 6 февраля закрыли единственный мусорный полигон в Омске. Вместо него временно открыли две площадки временного накопления в Кировском и Ленинского административных округах. административных округов.