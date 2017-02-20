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07:57 (мск), источник: Губерния онлайн

На главной площади Хабаровска начали разбирать зимний городок

Сейчас рабочие демонтируют праздничную иллюминацию.

Источник: Губерния онлайн

На площади Ленина в Хабаровске начали избавляться от атрибутов новогоднего праздника. Рабочие снимают украшения с елки и сматывают гирлянды, сообщает портал «Губерния».

На елке установлено три с половиной тысячи ламп. Чтобы их убрать, задействовано две вышки. Самое трудное — снять звезду, которая закреплена на высоте в 25 метров.

Как только рабочие соберут гирлянды, начнется демонтаж самой елки (конструкция состоит из двухсот отдельных деревьев). Хвоя пойдет на корм животным в зоосаде имени Сысоева.

Следующий этап — снос ледовых и снежных скульптур. По словам специалистов, дальнейшее нахождение фигур на площади может быть небезопасным, а их внешний вид сильно отличается от первоначального.

Завершить все работы планируют к концу этой недели.

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