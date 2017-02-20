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08:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ванинские рыбаки и работники «Дальтрансугля» схлестнулись в соцсетях за прибрежный лед

Однако, по мнению «зеленых», ситуация идет к тому, что рыбаки просто уйдут с территории вслед за рыбой.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

Ожесточенный спор в соцсетях рыбаков-любителей из Ванинского района Хабаровского края и сотрудников компании ОАО «Дальтрансуголь» из-за поведения буксиров и правомерности нахождения на прибрежном льду рыболовов вскоре сойдет на нет. А причина проста — вся рыба из бухты Мучке может просто исчезнуть из-за пластов на дне акватории угольной пыли и глинозема, сообщила корр. ИА AmurMedia.

Напомним, ранее в редакцию поступило обращение от жителей поселка Токи. По словам рыбаков, буксиры «Дальтрансугля» в шутку либо всерьез периодически пытаются наехать на рыбачащих у четвертого пирса людей. Подтверждения, что такие прецеденты имели место, редакция агенства получил и от представителей общественности Ванинского района Ольги Усик и Лидии Рубель. Однако работники компании «Дальтрансуголь» продолжают утверждать, что происшедшее — просто наговоры недоброжелателей компании.

Рыбаки поселка Токи в Ванинском районе и представители экипажей буксиров «Дальтрансугля» схлестнулись в споре в соцсетях после публикации об опасном поведении кораблей в бухте Мучке.

Так, пользователь Эдуард Шаповалов, представившийся в соцсети как член команды одного из буксиров, заявил, что буксиры не только никого не давят, но и стараются предупредить происшествия.

«Буксиры подают звуковые сигналы для оповещения о начале движения, хоть и не должны этого делать,» — заявил пользователь. Но позднее Эдуард Шаповалов цинично добавил: «Нашим штурманам минус, что уже несколько лет подряд не могут задавить рыбаков».

Другой участник этого же обсуждения, Александр Простяков, объяснил более конкретно претензии экипажей буксиров: «Если кому интересно, почему я так категоричен, то поясню: в зоне нахождения буксиров (точнее любого флота), а в данном случае на территории порта, где лов рыбы запрещен, рыбакам не место! Буксирам для того, чтобы пройти и ошвартоваться, нужно сначала лед разломать! И когда лед ломается, разлом может пройти вплоть до самого берега. А рыбакам, которые думают, что их все равно спасут (как это уже было не раз), хочется сказать: какого лешего вы сидите еще и у самой кромки льда!».

Некоторые жители согласны с мнением, что рыбакам совершенно не место на льду возле четвертого пирса, а все неприятности и происшествия, которые с ними случаются — целиком и полностью их вина.

«Рыбаков гнать оттуда надо! Сначала выезжают на лед, наплевав на элементарное понятие безопасности, а потом кричат: “Помогите, спасите нас и наше имущество!”. И каждый год одно и тоже, безголовые» — уверена некая Яна Клинова.

Однако среди участников обсуждения нашлись и те, кто был очевидцем, мягко говоря, некооректного поведения сотрудников компании «Дальтрансуголь», работающих на упомянутых буксирах.

«Не раз это замечал, кто-то из сменных капитанов рыбаков ненавидит, возможно, по приказу вышестоящих. В прошлом году кстати, по мнению потерпевших, именно очень активный выход одного из буксиров спровоцировал спасение людей и техники с оторванной льдины. Рыбаков, выехавших на лёд не оправдываю, но и хозяева жизни не правы, на мой взгляд.» — отмечает пользователь Роман Бокарев.

Почти такое же мнение высказывает участник обсуждения этой темы и в другой группе.

«Вчера сам был свидетелем подобного безпредела. Идёт судно на полном ходу, дудит как заполошенный. Стоим и думаем бежать или что делать?» — сообщает пользователь с ником Толян Виктыч.

Однако по мнению председателя партии «Зеленые» в поселке Ванино Ольги Усик, вполне возможно, что конфликт между рыбаками и сотрудниками компании скоро прекратится, так как живность возле пирсов уходит из-за сильного угольного пыления. И в скором времени у спора просто не будет причины.

— Знакомые водолазы, которые спускались на дно возле пирсов «Дальтрансугля», говорят, там все не очень хорошо. Если раньше было много живности в акватории, были водоросли, прочая донная растительность, сейчас там ничего этого нет. Текущая деятельность «Дальтрансугля» привела к тому, что сейчас все покрыто углем и глиноземом. Не такой слой, как в порту Ванино, но все равно биота акватории страдает, — пояснила Ольга Усик.

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