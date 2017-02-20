Резкое потепление придет в ближайшие дни в Новосибирск
В среду, 22 февраля, в Новосибирске температура воздуха днем составит +1 градус.
В среду, 22 февраля, в Новосибирске температура воздуха днем составит +1 градус.
Резкое потепление придет в ближайшие дни в Новосибирск, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в понедельник столбик термометра покажет -4°C днем, будет идти небольшой снег.
В ночь на вторник температура составит -1 °C, днем -0 °C, небольшой снег.
В ночь на среду столбик термометра покажет -2°C, днем +1°C, дождь со снегом.
Ночью в четверг температура составит -9°C, днем -3°C, пасмурно.
По прогнозу «Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет -10°C, облачно.
В ночь на вторник температура составит -12 °C, днем -4 °C, пасмурно.
В ночь на среду столбик термометра покажет -5°C, днем -3°C, снег.
Ночью в четверг температура составит -8°C, днем -5°C, переменная облачность.