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09:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Резкое потепление придет в ближайшие дни в Новосибирск

В среду, 22 февраля, в Новосибирске температура воздуха днем составит +1 градус.

Резкое потепление придет в ближайшие дни в Новосибирск, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в понедельник столбик термометра покажет -4°C днем, будет идти небольшой снег.

В ночь на вторник температура составит -1 °C, днем -0 °C, небольшой снег.

В ночь на среду столбик термометра покажет -2°C, днем +1°C, дождь со снегом.

Ночью в четверг температура составит -9°C, днем -3°C, пасмурно.

По прогнозу «Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет -10°C, облачно.

В ночь на вторник температура составит -12 °C, днем -4 °C, пасмурно.

В ночь на среду столбик термометра покажет -5°C, днем -3°C, снег.

Ночью в четверг температура составит -8°C, днем -5°C, переменная облачность.

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