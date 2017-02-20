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08:29 (мск), источник: VN.RU

Вылет разрисованного Boeing-737 с лайкой на хвосте задержали на 9 часов

Над Новосибирском впервые был замечен необычный лайнер, который стал летающей визитной карточкой зимней Универсиады-2019 и Красноярского края. На хвосте самолета красуется смешная собака.

Источник: Николай Енин

Борт лайнера Boeing 737−800 авиакомпания NordStar раскрасила в фирменные цвета предстоящей зимней Универсиады, которую проведут в 2019 году. Необычный самолет в Новосибирске удалось сфотографировать споттеру Николаю Енину.

«В январе этого года авиакомпания NordStar раскрасила один из своих самолетов Boeing-737−800 в цвета предстоящей Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019-м году, — рассказал VN.ru Николай. — 17 февраля в Новосибирске борт приземлился, выполняя рейс “Краснодар-Новосибирск-Норильск”. Вылет должен был состояться в 6−45 по нашему времени, но его задержали по метеоусловиям. В результате он улетел в 16−30».

На лайнере изображен талисман — сибирская лайка, символизирующая верность, дружелюбие и энергию. «Самолет стал “летающей” визитной карточкой зимней Универсиады-2019 и Красноярского края. Изначально было предложено несколько вариантов оформления самолета. Коллегиально выбрали тот, который наиболее точно и полно отражает специфику региона. В итоге корпус воздушного судна выполнен в фирменных цветах студенческих игр в Красноярске, а носовую и хвостовую часть украсил талисман соревнований U-лайка», — говорится в сообщении авиакомпании.

Добавим, что U-лайка — это сибирская лайка. Талисман предстоящей Универсиады выбрали в 2013 году путем онлайн-голосования. Тогда главными соперниками лайки были лось Юрка и медведь Урсик. Напомним, зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены-студенты разыграют медали в 11 видах спорта.

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