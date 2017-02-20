Масленица-2017: полная программа празднования в Новосибирске

— Наш зоопарк любит Масленицу и всегда ее празднует. Мы рады гостям, любим угощать их блинами, катать на лошадях, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — А еще Масленица — это верный признак того, что очень скоро кончится зима. Поэтому мы к празднику готовимся, ждем его и уже придумали масленичную программу.

26 февраля в Новосибирском зоопарке лошадей и пони выведут из конюшни, они с самого утра будут катать гостей. Покататься можно будет и на сказочной русской печи. На центральной аллее зоопарка будут организованы народные игры и забавы.

— Даже если день будет морозным, мы обещаем, что никто не замерзнет, — говорят в администрации зверинца. — Зоопарк всех согреет горячими блинами и ароматным чаем с алтайскими травами. Чучело масленицы мы планируем сжечь в 14 часов. А маленькие куколки-масленки наши гости смогут унести с собой.

В тот же день в зоопарке имени Ростислава Шило будут принимать подарки для белых медведей. Дело в том, что в этом году Масленица оказалась рядом с серьезной природоохранной датой. 27 февраля — Международный день белого медведя.

— Кай, Герда и Ростик — всеобщие любимцы, — продолжает Евгения Пирожкова. — Нашим посетителям как-то хочется выразить эту любовь. Нас часто спрашивают, как это лучше сделать, и мы нашли ответ. Подарите им пластиковые канистры и конусы. Для медведей, живущих в зоопарке, такие игрушки очень полезны. У них даже есть научное название — обогащение среды. Наши гости не раз видели, как белые медведи любят играть с этими нехитрыми пластиковыми штуками.

Каждый год праздник Масленицы выпадает на разные даты, в 2017 году празднование начнется с 20 февраля и продлится до 26-го числа. По традиции, в последний день масленичной недели во всех парках культуры и отдыха Новосибирска пройдут традиционные увеселительные мероприятия: хороводы, ярмарки, концерты творческих коллективов, конкурсы и, конечно же, сожжение чучела, символизирующего прощание с холодной зимой и встречу долгожданной весны.

Программа мероприятий на Масленицу в 2017 году в парках культуры.

Масленица-2017 в Центральном парке.

Центральный парк спешит пригласить всех жителей и гостей города Новосибирска на народное гулянье «Широкая масленица». Программа «Эх, разгуляй душа, Масленица!» начнется в 13.00. В программе примут участие:

— Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны»;.

— ансамбль «Юность Сибири»;.

— группа «Демьянова Уха»;.

— ансамбль «Славица»;.

— народный коллектив «Родной земли краса»;.

— детские игровые программы «Не все коту масленица»;.

— фаер-шоу;.

— Сибирский казачий стан.

А в 19.30 состоится сожжение Масленицы.

Масленица-2017 в парке Бугринская роща.

Праздничные гуляния пройдут также в парке культуры и отдыха «Бугринская роща». За активное участие и отличное настроение полагаются призы и, конечно же, блины.

Программа «Масленицу встречайте — к себе в гости зазывайте!» начнется в 13.00.

С 13.00 до 13.30 пройдет открытие праздника «Приди, масленица красная, с блинами, весельем и танцами»; с 13.30 до 14.30 — народные игры и забавы; с 14.30 до 16.30 гостям мероприятия будет показана театрализованная концертно-игровая программа «Уходи, зима, в свои терема!»; 16.30 — сожжение чучела.

Масленица-2017 в Заельцовском парке.

Празднование Масленицы в Заельцовском парке обещает быть веселым и незабываем. Для детей и взрослых будут организованы конкурсы, хороводы, концертное выступление творческих коллективов, угощение блинами, а в завершении праздника будет соблюдена главная традиция русской Масленицы — сожжение чучела. Начало мероприятий в 13.00.

Масленица-2017 в парке Сосновый бор.

26 февраля гостей Соснового бора ждет развлекательная программа под названием «Масленица честная, да проказница большая». В программе, которая начнется в 11.00:

Концерт, полевая кухня, медвежья борьба «Толчун», масленичные забавы (масленичный столб, бои на бревне), сожжение чучела.

Масленица-2017 в парке имени Кирова.

В 13.00 в парке культуры имени Кирова начнутся народные гулянья по поводу празднования Масленицы — «Прощай, зимушка-зима! ». Местных жителей и гостей Новосибирска ждут концерт творческих коллективов, игры и забавы для детей.

Праздник на масленицу в зоопарке начнется в 12.00.

Всех гостей зоопарка ждут блины, народные забавы, конкурсы с призами и подарками, катание с горки, выступление фольклорных коллективов города, катание на лошадях, песни. В 14.00 состоится кульминационный момент — сожжение чучела Масленицы.

А для тех, кто желает запечатлеть момент праздника на многие годы, будет организована фотозона, где можно будет сделать «масленичные» фотографии.

Масленица-2017 в Академгородке.

Историко-архитектурный музей под открытым небом приглашает всех на встречу Масленичной недели в 12.00. Адрес: Академгородок, проезд по направлению к пос. Ключи (ул. Ионосферная, 6/1). В программе праздника: народные гуляния, выступление фольклорного коллектива, покорение снежной крепости, катание на лошадях, мастер-классы для детей, традиционные угощения.

Масленица-2017 в парке Березовая роща.

Здесь праздник под названием «Масленичный разгуляй» начнется в 12 часов. Около 14 часов состоится конкурс на самый большой блин, испеченный дома. Все это закончился массовой дегустацией блинов от спонсора. В 13.30 — шоу дня под названием «У столба для всех потеха». С 15 до 17 часов — театрализованная программа «Веселое гуляние, с зимушкой прощание». Новосибирцев ждут живой звук, народные инструменты, игры, конкурсы, сказочные персонажи, ходулисты, хороводы и народные танцы. В 17 часов — сжигание чучела масленицы.