Ограничение на трассе М-5 снято

Временное ограничение движения для большегрузов на трассе М-5 в Челябинской области снято, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Распоряжение в связи с ухудшением погодных условий отменено в 22:00 19 февраля.