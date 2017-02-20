Ограничение на трассе М-5 снято
Дороги свободы в Челябинской области.
Дороги свободы в Челябинской области.
Временное ограничение движения для большегрузов на трассе М-5 в Челябинской области снято, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Распоряжение в связи с ухудшением погодных условий отменено в 22:00 19 февраля.
Напомним, дорогу с 1548 км по 1780 км трассы М-5 «Урал» — от границы с Республикой Башкортостан до Миасского городского округа — перекрыли в выходные