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07:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Ограничение на трассе М-5 снято

Дороги свободы в Челябинской области.

Временное ограничение движения для большегрузов на трассе М-5 в Челябинской области снято, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Распоряжение в связи с ухудшением погодных условий отменено в 22:00 19 февраля.

Напомним, дорогу с 1548 км по 1780 км трассы М-5 «Урал» — от границы с Республикой Башкортостан до Миасского городского округа — перекрыли в выходные из-за сильного снега и гололеда. Было рекомендовано воздержаться от поездок также водителям легковых автомобилей.

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