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08:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Митинг памяти Бориса Немцова пройдет на Егошихинском кладбище

Демократическая коалиция в Пермском крае (ПАРНАС, Партия Прогресса, ОГрА) определилась с местом проведения публичных мероприятий памяти Бориса Немцова.

Об этом сообщает пресс-служба демкоалиции. Митинг состоится 26 февраля в 14 часов около Памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище (ул. Парковая, 19).

Заявители получили одобрение на проведение митинга на двух площадках. Вторым местом стал Сад камней у Перми-2, от которого было решено отказаться. В то же время администрация города Перми отклонила заявление представителей Демократической коалиции в Пермском крае в проведении митинга у памятника «Легенда о пермском медведе». Решение администрации в настоящий момент обжалуется в Ленинском районном суде.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.

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