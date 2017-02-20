Митинг памяти Бориса Немцова пройдет на Егошихинском кладбище
Демократическая коалиция в Пермском крае (ПАРНАС, Партия Прогресса, ОГрА) определилась с местом проведения публичных мероприятий памяти Бориса Немцова.
Демократическая коалиция в Пермском крае (ПАРНАС, Партия Прогресса, ОГрА) определилась с местом проведения публичных мероприятий памяти Бориса Немцова.
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Заявители получили одобрение на проведение митинга на двух площадках. Вторым местом стал Сад камней у Перми-2, от которого было решено отказаться. В то же время администрация города Перми отклонила заявление представителей Демократической коалиции в Пермском крае в проведении митинга у памятника «Легенда о пермском медведе». Решение администрации в настоящий момент обжалуется в Ленинском районном суде.
Напомним, что Борис Немцов был застрелен в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.