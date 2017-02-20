Митинг памяти Бориса Немцова пройдет на Егошихинском кладбище

Об этом сообщает пресс-служба демкоалиции. Митинг состоится 26 февраля в 14 часов около Памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище (ул. Парковая, 19).



Заявители получили одобрение на проведение митинга на двух площадках. Вторым местом стал Сад камней у Перми-2, от которого было решено отказаться. В то же время администрация города Перми отклонила заявление представителей Демократической коалиции в Пермском крае в проведении митинга у памятника «Легенда о пермском медведе». Решение администрации в настоящий момент обжалуется в Ленинском районном суде.



Напомним, что Борис Немцов был застрелен в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.