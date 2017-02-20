Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Украина заявила о вооруженном конфликте на границе с Крымом
Знаменитая певица разломала полученную награду прямо на сцене
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10«День без иммигрантов»
10Ежегодный Венецианский карнавал
08:14 (мск), источник: Om1.ru

Клиентка пожаловалась на омскую гостиницу «Молодежная» из-за муравьев

Анонимное сообщение с иллюстрациями появилось в паблике «Ревизорро Омск». В одном из номеров в душе ползали муравьи, но на ресепшене к тревожной информации отнеслись спокойно.

Сообщение появилось в соцсетях вчера, 19 февраля. Не называющая своего имени постоялица гостиницы «Молодежная» (находится в Кировском округе Омска на улице Перелета), рассказала о тревожной ночи, проведенной в одном из номеров.

Как выяснилось, клиентка пошла во втором часу ночи для того, чтобы принять душ и увидела страшную картину, в помещении ползали муравьи.

Клиентка гостиницы:

 — В душевой кабине по стенам, по раковине ползали муравьи! Мерзость. Оставалась на ночь, в душ зашла полвторого ночи. Сразу же позвонила на ресепшн и сообщила об этом. Ни извинений за неудобства, ни предложения поменять номер не было. «Я передам», — ответила девушка.

При этом клиентка вспомнила, что пару лет назад также останавливалась в этой гостинице и тоже осталась недовольна, так как в номере была сломана кровать. Одна из ножек кровати надломилось и клиентка попросила поменять номер, но взаимопонимания тогда не нашла.

Клиентка гостиницы:

— Впечатление осталось не самое лучшее: просила поменять номер, так как в моем была кровать сломана (похожа ножка надломилась, она качалась), как-то в номере поменяли полотенца на влажные. Но это было давно.

Кстати, помимо толпами бегающих по душу муравьев клиентку также поразило отсутствие питьевой воды в номере — не было даже графина, зато поставили два стакана, а кулер стоит лишь в холле этажа.

А вот к завтраку претензий было меньше, его женщина оценила как «так себе, что-нибудь поклевать можно». В итоге недовольная сервисом постоялица пригрозила больше никогда не останавливаться в этой гостинице, несмотря на то, что территориально ей это удобно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омичка Бацарашкина стала чемпионкой России по стрельбе из пистолета
Северная Корея призвала президента США принять «смелое решение»
Эксперт Счетной палаты: отмена санкций экономике РФ не поможет
ЕС не намерен обсуждать с Лондоном будущее торговое соглашение
Белый дом разъяснил слова Трампа о происшествии в Швеции
В интернете появилось видео нападения на Ким Чен Нама
Гендиректор хоккейного клуба «Адмирал» арестован во Владивостоке
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
Радость и разочарование: в Хохфильцене завершился ЧМ по биатлону Турнир подарил российским болельщикам гамму эмоций от откровенного разочарования до радости побед, при этом заправив все это действо еще и перчинкой громких скандалов
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь