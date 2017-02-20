Клиентка пожаловалась на омскую гостиницу «Молодежная» из-за муравьев
Анонимное сообщение с иллюстрациями появилось в паблике «Ревизорро Омск». В одном из номеров в душе ползали муравьи, но на ресепшене к тревожной информации отнеслись спокойно.
Анонимное сообщение с иллюстрациями появилось в паблике «Ревизорро Омск». В одном из номеров в душе ползали муравьи, но на ресепшене к тревожной информации отнеслись спокойно.
Сообщение появилось в соцсетях вчера, 19 февраля. Не называющая своего имени постоялица гостиницы «Молодежная» (находится в Кировском округе Омска на улице Перелета), рассказала о тревожной ночи, проведенной в одном из номеров.
Как выяснилось, клиентка пошла во втором часу ночи для того, чтобы принять душ и увидела страшную картину, в помещении ползали муравьи.
Клиентка гостиницы:
— В душевой кабине по стенам, по раковине ползали муравьи! Мерзость. Оставалась на ночь, в душ зашла полвторого ночи. Сразу же позвонила на ресепшн и сообщила об этом. Ни извинений за неудобства, ни предложения поменять номер не было. «Я передам», — ответила девушка.
При этом клиентка вспомнила, что пару лет назад также останавливалась в этой гостинице и тоже осталась недовольна, так как в номере была сломана кровать. Одна из ножек кровати надломилось и клиентка попросила поменять номер, но взаимопонимания тогда не нашла.
Клиентка гостиницы:
— Впечатление осталось не самое лучшее: просила поменять номер, так как в моем была кровать сломана (похожа ножка надломилась, она качалась),
Кстати, помимо толпами бегающих по душу муравьев клиентку также поразило отсутствие питьевой воды в номере — не было даже графина, зато поставили два стакана, а кулер стоит лишь в холле этажа.
А вот к завтраку претензий было меньше, его женщина оценила как «так себе,