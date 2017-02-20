Клиентка пожаловалась на омскую гостиницу «Молодежная» из-за муравьев

Сообщение появилось в соцсетях вчера, 19 февраля. Не называющая своего имени постоялица гостиницы «Молодежная» (находится в Кировском округе Омска на улице Перелета), рассказала о тревожной ночи, проведенной в одном из номеров.

Как выяснилось, клиентка пошла во втором часу ночи для того, чтобы принять душ и увидела страшную картину, в помещении ползали муравьи.

Клиентка гостиницы:

— В душевой кабине по стенам, по раковине ползали муравьи! Мерзость. Оставалась на ночь, в душ зашла полвторого ночи. Сразу же позвонила на ресепшн и сообщила об этом. Ни извинений за неудобства, ни предложения поменять номер не было. «Я передам», — ответила девушка.