Снег в Омске убирают ударными темпами

Мэр Вячеслав Двораковский своим решением утвердил состав городской противопаводковой комиссии, а также план мероприятий по защите сооружений и имущества от повреждения талыми водами в весенний период 2017 года. Этот документ конкретизирует перечень планируемых противопаводковых мероприятий, а также устанавливает четкие сроки их выполнения и персональный список ответственных должностных лиц.

Председателем противопаводковой комиссии назначен первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства администрации Омска Сергей Фролов. В состав коллегиального органа вошли представители ключевых структурных подразделений мэрии, а также важнейших ресурсоснабжающих и коммунальных предприятий, в том числе ОАО «ОмскВодокнал», АО «Омскэлектро», АО «ТГК-11», МП «Тепловая компания», бюджетных учреждений «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» и ряда других.

По поручению мэра Вячеслава Двораковского, в каждом административном округе до 3 марта будет сформирована собственная противопаводковая комиссия. До 10 марта департамент городского хозяйства должен завершить формирование специализированных бригад и звеньев для устранения аварийных ситуаций, связанных с паводком, и оснастить их необходимыми материалами и инструментами. К этому же сроку должна быть организована проверка готовности всех водооткачивающих средств.

На постоянный особый контроль взяты мероприятия по уборке и вывозу снега, в том числе с мест возможного подтопления, которых особенно много на территории частного сектора. Добавим, что с территории Омска с октября 2016 года по настоящее время вывезено около 480 000 кубических метров снега.

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» увеличило темпы соответствующих работ: теперь ежесуточно оно вывозит свыше 8 000 кубических метров. Постепенно активизируются и хозяйствующие субъекты, которые по решению мэра получили право на получение бесплатных талонов для вывоза снега: они вывезли уже более 3000 кубометров.

Дорожникам купили новую технику.

В феврале 2017 года подводятся итоги торгов на поставку для бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» новой специальной техники. На закупку необходимых машин и механизмов по решению мэра Вячеслава Двораковского выделено около 67 миллионов рублей. Большинство конкурентных процедур уже успешно завершено, часть из них находится в финальной стадии.

Михаил Горчаков, начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства администрации Омска:

— Будут приобретены следующие единицы техники: один погрузчик с бортовым поворотом, шесть подметально-уборочных машин, три машины для ямочного ремонта и пять самосвалов. Спецтехника будет использоваться для уборки и зимнего содержания городских магистралей, а также улицы Чокана Валиханова и улицы Ленина. Она поступит в Омск уже в ближайшее время.

Напомним, что в настоящее время ежедневно на дорогах Омска в две смены работает около 400 единиц техники, и этого количества все же недостаточно для содержания и обслуживания улично-дорожной сети города-миллионника.

Шесть миллионов — на аренду.

Поэтому администрация Омска приняла решение дополнительно арендовать технику у специализированных компаний. Аукционы на привлечение специализированной самосвальной техники сторонних организаций для уборки и вывоза снега с городских улиц в рамках противопаводковых мероприятий уже завершены.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Омска, эту работу будут выполнять две компании — «Снабженческая компания «Сибирский транзит» (Омск) и «Мигавтокар» (Москва). Общая сумма заявок составляет около 6 миллионов рублей.

Михаил Горчаков, начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства администрации Омска: