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08:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург подтает на этой неделе

Февраль подарит оттепели.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбург прогреется до «плюса» на этой рабочей неделе. Столбик термометра доберется до отметки 2 градуса выше нуля, однако февраль заявит о себе метелями.

Днем 20 февраля 2017 года воздух прогреется до 0 градусов, пройдет снег. Западный ветер разгонится до 6−11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

21 февраля потеплеет до плюс двух, однако ветер не сбавит оборотов — по-прежнему возможны порывы до 15 метров в секунду. Днем повалит мокрый снег. 22 февраля погода в Екатеринбурге не изменится.

«Об устойчивых оттепелях говорить рано, в феврале на Урале полноправно хозяйничает зима, зимний характер погоды, как правило, сохраняется еще и в начальном периоде марта. Тем не менее, периодически поступающее тепло с районов Атлантики может вызвать дневные оттепели, которые будут чередоваться с умеренно морозными деньками», — прокомментировали «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

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