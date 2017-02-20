На улице в Бердске замечен гуляющий верблюд

«Вот такой необычный обитатель был замечен на одной из улиц нашего города», — говорится в сообщении. Новосибирец сообщил, что видел гуляющих верблюдов зимой возле парка «Березовая роща», в этом парке прокатчики часто катают детей на этих животных.

Другое предположение выдвинула девушка — что верблюд часто гуляет на улице Озерной в Бердске. В качестве подтверждения своей теории девушка поделилась видео с гуляющим животным.