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08:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На улице в Бердске замечен гуляющий верблюд

На улице Бердска утром 20 февраля был замечен гуляющий верблюд, его выгуливал мужчина, сообщают подписчики группы «Инцидент».

«Вот такой необычный обитатель был замечен на одной из улиц нашего города», — говорится в сообщении. Новосибирец сообщил, что видел гуляющих верблюдов зимой возле парка «Березовая роща», в этом парке прокатчики часто катают детей на этих животных.

Другое предположение выдвинула девушка — что верблюд часто гуляет на улице Озерной в Бердске. В качестве подтверждения своей теории девушка поделилась видео с гуляющим животным.

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