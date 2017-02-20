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09:23 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани начинают отмечать Масленицу

Шумные народные гулянья пройдут по всему Краснодарскому краю. Сегодня начинается Масленица.

Источник: ГТРК «Кубань»

Праздник отмечается неделю. Она последняя перед Великим постом, поэтому православные верующие ее называют сырной. Мясные продукты — под запретом. На церковных службах призывают не забывать о душе, соблюдать христианские заповеди. А еще больше общаться и ходить в гости.

— Суть сырной седмицы в том, чтобы примериться со своими ближними. Простить обиды, забыть неправды. Заканчивается сырная седмица как раз прощенным воскресеньем, — рассказал протоиерей Андрей Мищеряков, священник Свято-Казанского храма Краснодара.

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