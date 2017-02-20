На Кубани начинают отмечать Масленицу
Шумные народные гулянья пройдут по всему Краснодарскому краю. Сегодня начинается Масленица.
Шумные народные гулянья пройдут по всему Краснодарскому краю. Сегодня начинается Масленица.
Праздник отмечается неделю. Она последняя перед Великим постом, поэтому православные верующие ее называют сырной. Мясные продукты — под запретом. На церковных службах призывают не забывать о душе, соблюдать христианские заповеди. А еще больше общаться и ходить в гости.
— Суть сырной седмицы в том, чтобы примериться со своими ближними. Простить обиды, забыть неправды. Заканчивается сырная седмица как раз прощенным воскресеньем, — рассказал протоиерей Андрей Мищеряков, священник