На Кубани начинают отмечать Масленицу

Праздник отмечается неделю. Она последняя перед Великим постом, поэтому православные верующие ее называют сырной. Мясные продукты — под запретом. На церковных службах призывают не забывать о душе, соблюдать христианские заповеди. А еще больше общаться и ходить в гости.

— Суть сырной седмицы в том, чтобы примериться со своими ближними. Простить обиды, забыть неправды. Заканчивается сырная седмица как раз прощенным воскресеньем, — рассказал протоиерей Андрей Мищеряков, священник Свято-Казанского храма Краснодара.