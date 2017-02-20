Новиков получил 5-месячную отсрочку по делу «Бухты Квинс»

Пайщики ПЖСК «Бухта Квинс» 20 февраля проведут митинг протеста на Площади 1905 года. Они возмущены действиями прокуратуры по затягиванию сроков расследования уголовного дела в отношении организатора жилищного кооператива Александра Новикова, сообщает «Уралинформбюро».

«Прокуратура в лице г-на Охлопкова С. А. сочла возможным передать расследованное до конца дело из Следственного управления (ГСУ ГУ МВД по Свердловской области — прим.ред.) в Следственный комитет по заявлению обвиняемого в особо тяжком преступлении Новикова А. В.. Почему обвиняемые решают, где должно расследоваться дело? Почему прокуратура помогает им в этом?» — негодуют пайщики в анонсе своего митинга.

Как пояснила «Уралинформбюро» председатель ПЖСК Зиля Булатова, расследование уголовного дела фактически закончено, но после передачи его в СКР этот процесс автоматически затягивается на 5 месяцев. «Мы сходили в Следственное управление СКР. Там нам пообещали, что все расследуют по справедливости. Но дело в том, что даже сами следователи признают: расследование дела окончено, для них там работы нет, надо передавать в суд. Но вместо этого теперь у них уйдет 5 месяцев на ознакомление с материалами», — рассказала З. Булатова.

ПЖСК «Бухта Квинс» был организован при участии А. Новикова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова в 2010 году. Под проект им удалось привлечь 65 пайщиков, вложивших порядка 150 миллионов рублей. Через год стройка неожиданно остановилась, и с тех пор оставшиеся без денег люди пытались добиться привлечения виновных к ответственности.

В конце 2016 года А. Новикову было предъявлено обвинение по делу о выводе средств вкладчиков. Расследование должно было завершиться в феврале 2017 года.