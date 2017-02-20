Новиков получил 5-месячную отсрочку по делу «Бухты Квинс»
Благодаря вмешательству прокуратуры.
Благодаря вмешательству прокуратуры.
Пайщики ПЖСК «Бухта Квинс» 20 февраля проведут митинг протеста на Площади 1905 года. Они возмущены действиями прокуратуры по затягиванию сроков расследования уголовного дела в отношении организатора жилищного кооператива Александра Новикова, сообщает «Уралинформбюро».
«Прокуратура в лице
Как пояснила «Уралинформбюро» председатель ПЖСК Зиля Булатова, расследование уголовного дела фактически закончено, но после передачи его в СКР этот процесс автоматически затягивается на 5 месяцев. «Мы сходили в Следственное управление СКР. Там нам пообещали, что все расследуют по справедливости. Но дело в том, что даже сами следователи признают: расследование дела окончено, для них там работы нет, надо передавать в суд. Но вместо этого теперь у них уйдет 5 месяцев на ознакомление с материалами», — рассказала З. Булатова.
ПЖСК «Бухта Квинс» был организован при участии А. Новикова и
В конце 2016 года А. Новикову было предъявлено обвинение по делу о выводе средств вкладчиков. Расследование должно было завершиться в феврале 2017 года.