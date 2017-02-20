На «Лыжне России» в Екатеринбурге установили рекорд

По предварительный данным, такое количество человек стало абсолютным рекордом соревнований. По словам организатора мероприятия Дмитрия Чукреева, праздник спорта прошел в штатном режиме, как и планировалось.

18 февраля на старт в первую очередь вышли спортсмены-профессионалы, чей забег составил 10 км. За главный приз боролись порядка 400 участников. После спортсменов на лыжню традиционно вышли почетные гости праздника — именитые спортсмены, политики, члены правительства региона. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, приняв личное участие в центральном старте «Лыжни России», отметил, что «несмотря на то, что с каждым годом дистанция становится все длиннее, пробегать ее легче, потому что уровень спортивной подготовки уральцев растет». На старт вышли замглавы Свердловской области Павел Креков и именитые спортсмены: Анна Медведева, Иван Алыпов и двукратный олимпийский чемпион по биатлону, ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков.