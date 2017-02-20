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09:39 (мск), источник: Nakanune.ru

На «Лыжне России» в Екатеринбурге установили рекорд

В главном массовом старте «Лыжни Росси-2017», который состоялся в Екатеринбурге на площадке Екатеринбург-ЭКСПО, приняли участие 19,5 тыс. человек.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По предварительный данным, такое количество человек стало абсолютным рекордом соревнований. По словам организатора мероприятия Дмитрия Чукреева, праздник спорта прошел в штатном режиме, как и планировалось.

18 февраля на старт в первую очередь вышли спортсмены-профессионалы, чей забег составил 10 км. За главный приз боролись порядка 400 участников. После спортсменов на лыжню традиционно вышли почетные гости праздника — именитые спортсмены, политики, члены правительства региона. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, приняв личное участие в центральном старте «Лыжни России», отметил, что «несмотря на то, что с каждым годом дистанция становится все длиннее, пробегать ее легче, потому что уровень спортивной подготовки уральцев растет». На старт вышли замглавы Свердловской области Павел Креков и именитые спортсмены: Анна Медведева, Иван Алыпов и двукратный олимпийский чемпион по биатлону, ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Самым юным лыжником этого года, пробежавшим дистанцию, стал Саша Пелевин, которому 2,5 года, самым опытным участником стал 82-летний житель Невьянска Леонид Ощепков. В номинации «Самая спортивная семья» победила семья Кряклиных, состоящая из 24 человек.

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