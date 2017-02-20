На «Лыжне России» в Екатеринбурге установили рекорд
В главном массовом старте «Лыжни Росси-2017», который состоялся в Екатеринбурге на площадке
В главном массовом старте «Лыжни Росси-2017», который состоялся в Екатеринбурге на площадке
Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
По предварительный данным, такое количество человек стало абсолютным рекордом соревнований. По словам организатора мероприятия Дмитрия Чукреева, праздник спорта прошел в штатном режиме, как и планировалось.
18 февраля на старт в первую очередь вышли
Самым юным лыжником этого года, пробежавшим дистанцию, стал Саша Пелевин, которому 2,5 года, самым опытным участником стал 82-летний житель Невьянска Леонид Ощепков. В номинации «Самая спортивная семья» победила семья Кряклиных, состоящая из 24 человек.