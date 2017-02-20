В Перми продают игрушечных зайцев с хвостами, пришитыми спереди

Пермяки сообщают в соцсетях, что заметили в одном из магазинов игрушек странных зайчиков. Изготовитель пришил им хвосты спереди, а не сзади.

«Вот такой нам попался зайка. Долго крутили, вертели его, но так и не поняли, что это у него торчит», — пишет пермячка.