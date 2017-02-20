В Перми продают игрушечных зайцев с хвостами, пришитыми спереди
Некоторые пермяки углядели в этом эротический подтекст.
Некоторые пермяки углядели в этом эротический подтекст.
Пермяки сообщают в соцсетях, что заметили в одном из магазинов игрушек странных зайчиков. Изготовитель пришил им хвосты спереди, а не сзади.
«Вот такой нам попался зайка. Долго крутили, вертели его, но так и не поняли, что это у него торчит», — пишет пермячка.
К слову, пермяки тут же начали строить теории, что же имел в виду автор игрушки, пришивая хвост на живот. Некоторые пермяки углядели в этом эротический подтекст. Но большинство считает, что это либо пупок, либо у зайчика вылезла грыжа.