В Челябинской области районным чиновникам может грозить уголовка за некачественное жилье для детей-сирот

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как уже сообщало Накануне.RU, о фактах выдачи детям-сиротам некачественных жилых домов сообщили активисты ОНФ. По словам общественников, некоторые постройки не имеют бетонного фундамента и засыпки, стоят на тонких трубах. В домах холодно. С нарушениями сделаны местная канализация, водоотвод и электричество. А на фасаде зданий много трещин.

По поручению прокурора области Александра Кондратьева прокуратурой была проведена проверка информации и установлено, что районным управлением экономики, недвижимости и предпринимательства администрации Чесменского муниципального района по результатам аукционов заключены муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность трех квартир стоимостью более 800 тыс. руб. за одну.

Однако это жилье имеет многочисленные дефекты, свидетельствующие о непригодности помещений для проживания, а, также, о завышении стоимости жилых помещений при их приобретении за счет бюджетных средств.

Прокурор района усмотрел в действиях должностных лиц районной администрации признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). В связи с этим материалы проверки направлены в следственный отдел для решения вопроса об уголовном преследовании.