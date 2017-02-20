В Челябинской области районным чиновникам может грозить уголовка за некачественное жилье для детей-сирот
В Чесменском районе Челябинской области прокуратура направила в следственные органы материалы проверки о выделении жилья
В Чесменском районе Челябинской области прокуратура направила в следственные органы материалы проверки о выделении жилья
Об этом Накануне.RU сообщили в
Как уже сообщало Накануне.RU, о фактах выдачи
По поручению прокурора области Александра Кондратьева прокуратурой была проведена проверка информации и установлено, что районным управлением экономики, недвижимости и предпринимательства администрации Чесменского муниципального района по результатам аукционов заключены муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность трех квартир стоимостью более 800 тыс. руб. за одну.
Однако это жилье имеет многочисленные дефекты, свидетельствующие о непригодности помещений для проживания, а, также, о завышении стоимости жилых помещений при их приобретении за счет бюджетных средств.
Прокурор района усмотрел в действиях должностных лиц районной администрации признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). В связи с этим материалы проверки направлены в следственный отдел для решения вопроса об уголовном преследовании.