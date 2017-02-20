Власти Омской области селили многодетные семьи на участки без коммунальных удобств

Прокуратура Омской области обнаружила, что власти региона недобросовестно исполняют закон о земле для многодетных семей. Согласно законодательству, такие семейства имеют право бесплатно получить в собственность земельный участок для строительства дома или дачи и ведения подсобного хозяйства. Участки омичам давали. Но вот качество их оставляло желать лучшего.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Так, обеспеченность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного либо дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, линиями электропередач составляет 78%, водой — 35%, газом — 23%, грунтовыми дорогами — 66%, асфальтированными дорогами — 12%.

Вести строительство и тем более жить с маленькими детьми на таких участках невозможно. Прокуратура отмечает, что власти не выполнили цели и задачи этой меры социальной поддержки. И надеяться гражданам не на что: в законе об областном бюджете на 2017−2019 годы расходов на строительство инфраструктуры к участкам не предусмотрено.

Прокурор Омской области Анастас Спиридонов направил губернатору Виктору Назарову письмо. В нём прокурор указывает главе Омской области, что необходимо рассмотреть вопрос о том, как найти в бюджете средства на строительство инфраструктуры к участкам для многодетных семей. Также Спиридонов предлагает Назарову подумать о возможности участия Омской области в целевой программе, позволяющей получить финансирование на эти цели из федерального бюджета.