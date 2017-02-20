«Газпром» без предупреждения отключил от газа целый жилой дом в Хабаровске

Хабаровск, 20 февраля, AmurMedia.

«Газпром» обесточил жилой дом в Хабаровске, оставив без газа свыше 300 жителей хабаровской многоэтажки. Причинной экстренного отключения стала неработающая вентиляция и застаивающееся на кухнях голубое топливо, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Константин Ермаков.

Жильцы дома, расположенного по адресу улица Сигнальная 2б были неприятно удивлены экстренным отключением газа. В связи с угрозой возникновения аварии или несчастного случая, сотрудники газовой службы были вынуждены, без предупреждения граждан, обесточить дом. О причинах произошедшего, жильцы дома узнали только через объявление, оставленное у входя в подъезды.

Однако как заверил Константин Ермаков, действовал он в рамках закона. Игнорирование этой проблемы могло бы привести к крупным последствиям, включая взрыв газа.

— За все время, что я нахожусь в этой должности, подобное отключение проходит только второй раз. К нам пришло письма от регионального управления государственного контроля. Была проведена проверка, на основании обеспокоенно жильца дома. Сам этот жилец обратился в региональное управление государственного контроля с жалобой на неработающую вентиляцию. А поскольку газу с кухни некуда выходить, то существует вероятность взрыва. Соответственно, управление госконтроля произвело свою проверку, и выяснило, что вентиляция не работает в должной мере. Мы, в свою очередь, на основании постановления правительства Российской Федерации № 410, должны были принять меры. В связи с этим незамедлительно была приостановлена подача газа, без предварительного уведомления жильцов, — сообщил Константин Ермаков.

По мнению Константина Ермакова, причиной для волнения стала наледь в трубах, образовавшаяся за зимний период.

— Каждый год управляющие компании подписывают паспорта готовности. А вместе с ними мне предоставляют акты о вентиляционных каналах. В сентябре я также получил акт, подтверждающий пригодность вентиляции дома, расположенного по адресу Сигнальная 2б. Как я понимаю, проверка была проведена в феврале или январе. Почему вентиляция не работает? Возможно виной тому перепады температур, из-за которых в вентиляционных путях появились сталагмиты или замерз канал в виду испарения, — добавил Константин Ермаков.

При этом, подобная проблема — это скорее исключение, поскольку она существует только в одном доме. Жильцы близстоящих зданий никак не ощутят на себе последствия проблем соседей.

— На данный момент управляющая компания должна будет провести очистительные работы. И только тогда, когда контрольное управление проведет проверку и даст добро, мы пустим газ в дом. Поймите, это в наших интересах как можно быстрее возобновить подачу, — подытожил Константин Ермаков.